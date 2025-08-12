Кино-Театр.Ру
Соленья тётушки Пэм: Памела Андерсон выпустила именные огурчики

12 августа
2025 год

12 августа 2025
Памела Андерсон решила выпустить лимитированную серию маринованных огурчиков под игривым названием "Pamela’s Pickles" (Огурчики Памелы). Партнёром актрисы по изготовлению солений стал калифорнийский бренд Flamingo Estate. Ну а теперь держитесь, мы озвучиваем цену: одна банка огурцов обойдётся гурманам в 38 долларов. Зато вырученные от продажи огурцов деньги обещают направить в Службу спасения дикий животных Калифорнии.

Идея производства огурцов возникла у Памелы во время завтрака в резиденции Flamingo Estate в Лос-Анджелесе, где на актрису вдруг наплыли воспоминания о рецепте её тетушки Ви, чьи легендарные огурцы брали города и деревни на всевозможных конкурсах. В изготовлении огурцов участвовали лепестки сушеной розы, розовый перец, чили гуахильо, копченая морская соль и органический перец эсфельет.

№ 2
Sveta_21Ermolova   12.08.2025 - 21:03
... И замечу, что в разы дешевле)) А тут за одну баночку отдать почти 40 баксов - да пусть подавятся ними. читать далее>>
№ 1
valerik61   12.08.2025 - 20:56
Наши, собственного приготовления намного лучше и вкуснее!)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Памела Андерсон

