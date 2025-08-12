Соленья тётушки Пэм: Памела Андерсон выпустила именные огурчики

Памела Андерсон
решила выпустить лимитированную серию маринованных огурчиков под игривым названием "Pamela’s Pickles" (Огурчики Памелы). Партнёром актрисы по изготовлению солений стал калифорнийский бренд Flamingo Estate. Ну а теперь держитесь, мы озвучиваем цену: одна банка огурцов обойдётся гурманам в 38 долларов. Зато вырученные от продажи огурцов деньги обещают направить в Службу спасения дикий животных Калифорнии.
Идея производства огурцов возникла у Памелы во время завтрака в резиденции Flamingo Estate в Лос-Анджелесе, где на актрису вдруг наплыли воспоминания о рецепте её тетушки Ви, чьи легендарные огурцы брали города и деревни на всевозможных конкурсах. В изготовлении огурцов участвовали лепестки сушеной розы, розовый перец, чили гуахильо, копченая морская соль и органический перец эсфельет.
