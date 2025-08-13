Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Иваново»
СМИ: Слава Копейкин расстался с Яной Енжаевой

13 августа
2025 год

13 августа 2025
27-летний Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана», расстался с 30-летней актрисой Яной Енжаевой. Как сообщает «КП», свой недавний отпуск Слава провел без возлюбленной.

«Сейчас Слава и Яна не вместе. Недавно он летал в отпуск без неё, хотя раньше они были везде вместе. Неясно, что там произошло, но сейчас они не встречаются», — сообщил источник издания. Официального подтверждения от актеров пока не последовало. Еще в апреле они вместе отдыхали в Таиланде.

Об отношениях Славы и Яны стало известно весной 2024 года. Актеры неоднократно выходили вместе в свет и делились фотографиями из совместных путешествий.
обсуждение >>
№ 2
Влад Переделкин   13.08.2025 - 17:52
... Слава погулял, побаловался и все, начал новую жизнь. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   13.08.2025 - 16:49
Яна погуляла, побаловалась и все, начала новую жизнь. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?