СМИ: Слава Копейкин расстался с Яной Енжаевой

27-летний Слава Копейкин
, известный по сериалу «Слово пацана»
, расстался с 30-летней актрисой Яной Енжаевой
. Как сообщает
«КП», свой недавний отпуск Слава провел без возлюбленной.
«Сейчас Слава и Яна не вместе. Недавно он летал в отпуск без неё, хотя раньше они были везде вместе. Неясно, что там произошло, но сейчас они не встречаются»
, — сообщил источник издания. Официального подтверждения от актеров пока не последовало. Еще в апреле они вместе отдыхали в Таиланде.
Об отношениях Славы и Яны стало известно весной 2024 года. Актеры неоднократно выходили вместе в свет и делились фотографиями из совместных путешествий.
