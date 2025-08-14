«Это наша вина, господа мужики»: Дмитрий Дибров высказался о женских изменах

Дмитрий Дибров, который разводится с женой Полиной после 16 лет брака, вышел в прямой эфир на и порассуждал о женских изменах. Ролик, появившийся на стриминге Twitch ночью 13 августа, озадачил пользователей: во время эфира в кадре возникла супруга телеведущего и он ей, несмотря на скандальный развод, обрадовался.
фото: Дмитрий и Полина Дибровы
Во время трансляции Дибров зачитывал вслух отрывки из классической литературы о природе измен и рассуждал о том, что мужчины сами провоцируют кризис в семье: «Давайте не будем обвинять женщин в изменах. Это часто не распущенность женщины, а наша с вами, господа мужики, вина. Нужно не обвинять, а с пониманием относиться к тому, что привело к этому. Наверное, где-то мы сами задиванились, где-то с собой больше вели беседу, нежели обращали внимание на её потребности, — ну вот и получили "рога"», — сказал телеведущий.
Когда в комнату зашла Полина и предложила Дмитрию чай, он представил супругу зрителям и дружелюбно с ней поговорил. После этого она удалилась, а телеведущий продолжил эфир. Дмитрий пока не делал официальных заявлений о разводе и не высказывался в адрес жены, которая ушла от него к другу семьи. Сама Полина утверждала, что у них с Дмитрием все нормально.
Ночной эфир прокомментировал адвокат Дмитрия: «Я убежден, что профессионализм адвоката заключается в том, чтобы решить любое дело мирным путем. Так же, как профессионализм публичной личности — держать лицо тогда, когда все вокруг ждут только скандала», — заявил Александр Добровинский.
