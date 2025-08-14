«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал

После выхода сериала «Слово пацана» юные артисты были вынуждены оправдываться за свою популярность. Якобы многих утвердили в проект благодаря родительским связям или красивой внешности, а не таланту. Одним из первых, кто начал критиковать начинающих актеров, стал их коллега Никита Кологривый. Леон Кемстач тоже попал под раздачу.
фото: Леон Кемстач
«Я не знаю вообще, почему он так сказал на интервью. Я его не смотрел, просто видел отрывок, где он про меня с Рузилем говорит: "15-летнему красивому мальчику просто повезло…". Когда это услышал, мне стало суперобидно. Не то чтобы я расстроился, именно по-дружески обидно. Потому что мы на площадке все так круто дружили, было классно. И сейчас мы дружим! Он дружит с моей семьей! Когда я посмотрел этот отрывок, зашел домой, а там Антон (отчим Леона, — прим. ред.) с Никитой по видеосвязи болтает, и он такой: «Лео, привет!» Я ему ответил, но про себя подумал: «В чем прикол?» Думаю, у него была определенная стратегия, которой он придерживался. Я к Никите очень хорошо отношусь, но это было как-то… странно слышать от взрослого мужчины», — поделился Кемстач.
фото: Никита Кологривый
Также актер отметил, что ему очень обидно за свою коллегу Анну Пересильд, которая тоже столкнулась с волной хейта: «Аню мне всегда очень жалко, когда ей такое говорят. Она же очень круто сыграла. Что поделать — у нее мама очень крутая актриса, а папа суперкрутой режиссер. Ей просто повезло попасть в проект. Это не бывает так, что папа позвонил и сказал взять ее».
