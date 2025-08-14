Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал

14 августа
2025 год

Лайфстайл >>
14 августа 2025
После выхода сериала «Слово пацана» юные артисты были вынуждены оправдываться за свою популярность. Якобы многих утвердили в проект благодаря родительским связям или красивой внешности, а не таланту. Одним из первых, кто начал критиковать начинающих актеров, стал их коллега Никита Кологривый. Леон Кемстач тоже попал под раздачу.

«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал
фото: Леон Кемстач

«Я не знаю вообще, почему он так сказал на интервью. Я его не смотрел, просто видел отрывок, где он про меня с Рузилем говорит: "15-летнему красивому мальчику просто повезло…". Когда это услышал, мне стало суперобидно. Не то чтобы я расстроился, именно по-дружески обидно. Потому что мы на площадке все так круто дружили, было классно. И сейчас мы дружим! Он дружит с моей семьей! Когда я посмотрел этот отрывок, зашел домой, а там Антон (отчим Леона, — прим. ред.) с Никитой по видеосвязи болтает, и он такой: «Лео, привет!» Я ему ответил, но про себя подумал: «В чем прикол?» Думаю, у него была определенная стратегия, которой он придерживался. Я к Никите очень хорошо отношусь, но это было как-то… странно слышать от взрослого мужчины», — поделился Кемстач.

«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал
фото: Никита Кологривый

Также актер отметил, что ему очень обидно за свою коллегу Анну Пересильд, которая тоже столкнулась с волной хейта: «Аню мне всегда очень жалко, когда ей такое говорят. Она же очень круто сыграла. Что поделать — у нее мама очень крутая актриса, а папа суперкрутой режиссер. Ей просто повезло попасть в проект. Это не бывает так, что папа позвонил и сказал взять ее».
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Слово пацана». Тизер №2 >>
«Слово пацана. Кровь на асфальте». 8 серия. Тизер
«Слово пацана». Тизер
«Слово пацана. Кровь на асфальте»
«Красавица». Фичуретка
«Край»

обсуждение >>
№ 1
valerik61   14.08.2025 - 20:04
Из образа так и не вышел. Все круто!)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Понимают, что я в принципе эмоциональный человек»: Никита Кологривый рассказал, как к нему относятся коллеги по «Слову пацана»
Самоирония: Никита Кологривый пошутил над своей скандальной репутацией
«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли
«Я уйду в тень»: Никита Кологривый рассказал о последствиях скандала и ареста
«И мне хотелось укусить официантку»: Марат Башаров заявил, что Никита Кологривый проходит испытание славой
«Это была истерика»: Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в ресторане
Никита Кологривый укусил официантку, затеял драку в кальянной и угодил в спецприёмник
Рузиль Минекаев прокомментировал интервью Никиты Кологривого
Никита Кологривый повздорил с Александром Гордоном в эфире передачи «Закрытый показ»
«Я разобью тысячу таких лжеартистов»: Никита Кологривый раскритиковал Данилу Козловского
«Выскажу за всех, кто в протесте этого кипеша»: Никита Кологривый раскритиковал шумиху вокруг «Слова пацана»
Поиск по меткам
конфликт
персоны
Антон БогдановЛеон КемстачНикита КологривыйРузиль МинекаевАнна ПересильдЮлия ПересильдАлексей Учитель
фильмы
Слово пацана. Кровь на асфальте

фотографии >>
«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал фотографии
«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал фотографии
«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал фотографии
«У него была стратегия»: Леон Кемстач объяснил, почему Никита Кологривый всех критиковал фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Ярославль»

Скорбим

Анна Кузнецова
11 августа ушла из жизни актриса Анна Кузнецова.

День рождения >>

Яйра Абдулаева
Надежда Бахтина
Иван Волков
Виталий Гордиенко
Ирина Гришина
Глеб Калюжный
Ирина Медведева
Захар Ронжин
Игорь Сергеев
Эммануэль Беар
Хэлли Берри
Рауль Бова
Мила Кунис
Иветт Лебон
Стив Мартин
Беата Тышкевич
все родившиеся 14 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
На ярком солнце
драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, Италия, 1959
Атель-Матель
комедия
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?