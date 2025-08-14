Кино-Театр.Ру
«Хочется резких действий»: Анна Хилькевич пожаловалась на кризис среднего возраста

14 августа
2025 год

14 августа 2025
Анна Хилькевич переживает кризис среднего возраста. В последнее время актриса испытывает желание резко изменить свою жизнь и отказаться от привычного круга общения. Справиться с острым состоянием ей помогает психолог. Об этом Анна рассказала в своем телеграм-канале.

«Да, я хожу в психологу. Кстати, когда у меня случился кризис/рост личности в прошлый раз, я тоже прибегала к помощи таких специалистов. Они помогали мне пройти этот этап не так болезненно. В целом, можно этого и не делать, но тогда этот процесс вероятно будет более длительным и возможно не таким осознанным. Самое главное — знать и осознавать, что сейчас такой период и не ломать дров. Хотя лично мне очень хочется это сделать. Бросить все, изменить ход событий, поменять окружение. Хочется резких действий!» — поделилась актриса. Анна рассказала, что в таком состоянии она позволяет себе «чувствовать, удивляться, удивлять, менять свои взгляды и принципы, плакать от беспокойства и непонимания, разрешать себе собственные эмоциональные качели».

Актриса также дала несколько советов, как поддержать себя в таком состоянии: «Я вот решила, что желательно рассказать родным, что с вами происходит, чтобы им тоже было легче и понятно. Ну и конечно, надо создавать. Новую личность, прописывать обновленные правила семьи, маршруты движения. Вы уже не та, чтобы были раньше. Вы - другая. Новая версия себя. И это нормально. Это прекрасно. Дайте себе возможность осуществить этот переход».
