«Я бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах

14 августа
2025 год

Лайфстайл >>
14 августа 2025
Юлия Снигирь стала гостьей подкаста «Разберемся», в котором рассказала о своем отношение к телу и диетам. Актриса придерживается умеренного ЗОЖа и направляет усилия не на похудение, а на укрепление здоровья и повышение работоспособности. Поэтому съесть конфету для Юлии не проблема.

«Я бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах

«В 20 мне не нужно было делать ничего, но сейчас, когда мне больше 40, если я сорвусь, то, возможно, я поправлюсь. Я не сижу на диете и не запрещаю себе ничего, но я стараюсь держать себя в руках. Все в меру. Если мне хочется съесть конфету, я ее съем. Но килограмм конфет я не хочу», — поделилась актриса.

«Я бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах

Юлия отметила, что не готова набирать вес даже ради значимой роли, потому что опасается, что обратно она его уже не сбросит. Но и в нынешней форме она себе не очень нравится: «Комплексов у меня очень много. Я бы не сказала, что я собой довольна. Я взрослею. Когда я вижу обнаженных 20-летних актрис, они объективно выглядят лучше. Мне всегда хотелось быть другой. Например, мне очень нравится Марго Робби — такая загорелая, крепкая, спортивная девушка. А я бледная и неспортивная, и меня это раздражает. Мне кажется, что белая кожа — это не секси».
№ 3
No Namesss   15.08.2025 - 22:32
... Тю...есть конфеты и не толстеть это мечта почти каждой женщины=) читать далее>>
№ 2
ДаринаКароль   15.08.2025 - 17:35
... А то хочет и конфетку скушать, и быть в форме. Тут уже надо расставлять приоритеты, а не просто валятся на диване. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   15.08.2025 - 12:28
Стань смуглой и спортивной и не будет фобий)) Проблем то. читать далее>>
Всего сообщений: 3
