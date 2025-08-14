«Я бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах

Юлия Снигирь
стала гостьей подкаста «Разберемся»
, в котором рассказала о своем отношение к телу и диетам. Актриса придерживается умеренного ЗОЖа и направляет усилия не на похудение, а на укрепление здоровья и повышение работоспособности. Поэтому съесть конфету для Юлии не проблема.
«В 20 мне не нужно было делать ничего, но сейчас, когда мне больше 40, если я сорвусь, то, возможно, я поправлюсь. Я не сижу на диете и не запрещаю себе ничего, но я стараюсь держать себя в руках. Все в меру. Если мне хочется съесть конфету, я ее съем. Но килограмм конфет я не хочу»
, — поделилась актриса.
Юлия отметила, что не готова набирать вес даже ради значимой роли, потому что опасается, что обратно она его уже не сбросит. Но и в нынешней форме она себе не очень нравится: «Комплексов у меня очень много. Я бы не сказала, что я собой довольна. Я взрослею. Когда я вижу обнаженных 20-летних актрис, они объективно выглядят лучше. Мне всегда хотелось быть другой. Например, мне очень нравится Марго Робби — такая загорелая, крепкая, спортивная девушка. А я бледная и неспортивная, и меня это раздражает. Мне кажется, что белая кожа — это не секси»
.
