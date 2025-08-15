«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым

Юлия Снигирь
стала гостьей подкаста «Разберемся»
, в котором рассказала, как начинался их роман с Евгением Цыгановым
. Актеры много времени проводили в одной компании, и между ними завязалась крепкая дружба.
«Когда мы познакомились, мы длительное время считали, что мы друзья. И много времени проводили вместе. Это были очень дружеские, даже пацанские отношения. Нам тогда казалось, что я не была женщиной. У нас была общая компания, веселье… Это длилось долго. Один наш друг спросил, почему он нас всегда видит вместе. И мы сказали: «Ну потому что мы друзья». Он сказал: «Конеееечно». И мы задумались»
, — рассказала Юлия. На тот момент Евгений состоял в браке с Ириной Леоновой
, которая ждала седьмого ребенка. Из-за этого пару часто критикуют.
