Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым

15 августа
2025 год

Лайфстайл >>
15 августа 2025
Юлия Снигирь стала гостьей подкаста «Разберемся», в котором рассказала, как начинался их роман с Евгением Цыгановым. Актеры много времени проводили в одной компании, и между ними завязалась крепкая дружба.

«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым

«Когда мы познакомились, мы длительное время считали, что мы друзья. И много времени проводили вместе. Это были очень дружеские, даже пацанские отношения. Нам тогда казалось, что я не была женщиной. У нас была общая компания, веселье… Это длилось долго. Один наш друг спросил, почему он нас всегда видит вместе. И мы сказали: «Ну потому что мы друзья». Он сказал: «Конеееечно». И мы задумались», — рассказала Юлия. На тот момент Евгений состоял в браке с Ириной Леоновой, которая ждала седьмого ребенка. Из-за этого пару часто критикуют.
версия для печати

обсуждение >>
№ 17
Наталья Ан.   16.08.2025 - 22:39
... У его фактической жены (расписаны они не были) Ирины Леоновой в первом браке с Игорем Петренко не было детей. Видимо, поэтому она после первого ребёнка от Цыганова решила рожать, сколько Бог пошлёт. читать далее>>
№ 16
estee   16.08.2025 - 22:24
... бывает-бывает, я точно знаю. но в данном случае Юлия лукавит - если никто из них не сделал сразу сексуальных поползновений, это не значит, что желаний/мечтаний не было. они очень похожи внешне, они... читать далее>>
№ 15
Angelika77   16.08.2025 - 19:29
Вот почему и существует закоренелая фраза: "Дружбы между женщиной и мужчиной не бывает". читать далее>>
№ 14
estee   16.08.2025 - 18:26
если б у меня было столько детей, сколько тогда у Евгения с Ириной, я бы тоже побольше дружила и пореже появлялась дома. в этом трио мне симпатичны все. очень редкий случай. Ирина достойно выдержала удар,... читать далее>>
№ 13
Эльнинья   16.08.2025 - 17:01
У людей сейчас нет ни совести, ни порядочности, а главное, никто из этой парочки не испытывает хоть малейшей вины по поводу случившегося. А Цыганов с бывшей женой, похоже, ещё не в курсе, что существует... читать далее>>
Всего сообщений: 12
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Я бледная и неспортивная»: Юлия Снигирь рассказала о своих комплексах
Поиск по меткам
любовь
персоны
Ирина ЛеоноваЮлия СнигирьЕвгений Цыганов

фотографии >>
«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым фотографии
«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым фотографии
«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым фотографии
«Пацанские отношения»: Юлия Снигирь рассказала о начале романа с Евгением Цыгановым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.

День рождения >>

Роман Богданов
Николай Губенко
Олег Гущин
Ренат Давлетьяров
Николай Добрынин
Никита Емшанов
Василий Кортуков
Рамиль Сабитов
Анна Саливанчук
Олег Табаков
Остин Батлер
Роберт Де Ниро
Хелен МакКрори
Морин О'Хара
Шон Пенн
Томер Сислей
Рэйчел Херд-Вуд
все родившиеся 17 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен