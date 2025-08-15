Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания

В начале июня Яна Кошкина сообщила поклонникам, что разводится с бизнесменом Анатолием Черкасовым. Но, видимо, актриса поторопилась с громкими заявлениями. Как сообщает «СтарХит», Анатолий вернулся к бывшей жене.
Все началось с того, что телеведущая Таша Белая обвинила Яну в преследовании. Якобы Кошкина донимает ее ночными сообщениями и звонками, караулит в караоке — и все это из-за маниакальной ревности к Анатолию. «СтарХит» решил выяснить, почему Яна себя так ведет. В окружении пары изданию рассказали, что Черкасов действительно вернулся к бывшей супруге: «Они очень быстро сошлись, а может — и не расходились вообще. В любом случае Яна же и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе», — поделились знакомые бизнесмена.
фото: Анатолий Черкасов и Яна Кошкина
Сама Яна редко публиковала фотографии с мужем и только на годовщину свадьбы она поделилась снимком с Мальдив, где он позировал анфас. Вместе с Гариком Харламовым Черкасов владеет популярным среди звезд караоке в Жуковке, а также занимается недвижимостью и инвестициями. Яна и Анатолий поженились осенью 2023 года в загсе Барвихи.
