Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания

15 августа
2025 год

Лайфстайл >>
15 августа 2025
В начале июня Яна Кошкина сообщила поклонникам, что разводится с бизнесменом Анатолием Черкасовым. Но, видимо, актриса поторопилась с громкими заявлениями. Как сообщает «СтарХит», Анатолий вернулся к бывшей жене.

Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания

Все началось с того, что телеведущая Таша Белая обвинила Яну в преследовании. Якобы Кошкина донимает ее ночными сообщениями и звонками, караулит в караоке — и все это из-за маниакальной ревности к Анатолию. «СтарХит» решил выяснить, почему Яна себя так ведет. В окружении пары изданию рассказали, что Черкасов действительно вернулся к бывшей супруге: «Они очень быстро сошлись, а может — и не расходились вообще. В любом случае Яна же и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки. Даже на своей страничке в соцсети недавно удалил все фотографии, оставил одну — с любимой женой. Не трудно догадаться, по чьей просьбе», — поделились знакомые бизнесмена.

Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания
фото: Анатолий Черкасов и Яна Кошкина

Сама Яна редко публиковала фотографии с мужем и только на годовщину свадьбы она поделилась снимком с Мальдив, где он позировал анфас. Вместе с Гариком Харламовым Черкасов владеет популярным среди звезд караоке в Жуковке, а также занимается недвижимостью и инвестициями. Яна и Анатолий поженились осенью 2023 года в загсе Барвихи.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   16.08.2025 - 14:57
Поняла, что не в состоянии посчитать расходы и доходы от своих вкладов) читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   15.08.2025 - 21:52
Так кто к кому вернулся: Яна к мужу, или муж к ней? Хотя, какая разница, я так и думала, что не надолго это всё "расставание". читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Яна КошкинаГарик Харламов

фотографии >>
Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания фотографии
Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания фотографии
Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания фотографии
Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу спустя два месяца после расставания фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Роман Богданов
Николай Губенко
Олег Гущин
Ренат Давлетьяров
Николай Добрынин
Никита Емшанов
Василий Кортуков
Рамиль Сабитов
Анна Саливанчук
Олег Табаков
Остин Батлер
Роберт Де Ниро
Хелен МакКрори
Морин О'Хара
Шон Пенн
Томер Сислей
Рэйчел Херд-Вуд
все родившиеся 17 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram