«Ей по большому счету никто не нужен»: Максим Белобородов рассказал об отношениях с Зоей Бербер

Зоя Бербер
и Максим Белобородов поженились
в феврале прошлого года, а уже в июне актриса родила сына
. Также пара воспитывает дочку Зои от предыдущих отношений. О семейной жизни, регулярных побегах от детей и о том, чем его так зацепила Зоя, Максим рассказал
в интервью журналу «ОК!».
«Она меня тем и подкупила, что ей по большому счету никто не нужен. Она уверена, что у нее всегда будет работа, будут деньги. Меня это, конечно, обезоружило. Она помогает всем людям на планете, кому-то деньги всё время посылает. Это часть характера, которая делает Зою Зоей. Но я-то мужчина и хочу, чтобы женщина была послабее. Пожалуйста, дай мне возможность проявить себя. Я уже мечтаю показать ей, что я могу построить дом, что я рукастый, — а ей это очень нравится, и мне очень нравится, чтобы женщине нравился мужчина. Такая банальная вещь, но женщине должен нравиться ее мужчина»
, — поделился Максим.
Чтобы иметь возможность переключиться между семьей и работой, Максим и Зоя купили вторую квартиру: «Я буду рассказывать то, чего никто не знает. У нас есть еще одна квартира, куда мы можем уехать. Просто передохнуть. Иногда с работы просто заехать, душ принять или в Play Station поиграть... У меня там приставка стоит, потому что дома особо не поиграешь. Когда сына уложишь, уже сам спать хочешь. Зоя может до часу ночи смотреть сериал, а я так не могу, я с утра уже буду никакой, поэтому в 22 ложусь»
, — рассказал Максим.
Вторая квартира даже спасла пару от развода: «На самом деле сейчас был момент очень тяжелый, когда у нас временно не было няни. Тяжело было невероятно. У меня были смены, мне нужно было высыпаться, куча текста. Предлагал Зое взять другую няню, но она категорически не хотела новую. Это было невозможно, у ребенка температура 39. Зоя сказала: "Езжай, я выдержу", — мне было стыдно…»
, — разоткровенничался актер.
обсуждение >>