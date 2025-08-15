Кино-Театр.Ру
«Не хочется тратить время впустую»: Леонардо ДиКаприо о жизни после 50-ти

15 августа
2025 год

15 августа 2025
Леонардо ДиКаприо стал героем нового выпуска журнала Esquire и дал интервью режиссеру Полу Томасу Андерсону. Во время беседы две самые значительные звезды современного Голливуда затронули тему возраста и обсудили, как меняется жизнь, когда тебе за 50.

«Знаете, появляется ощущение, что хочется быть честнее и не тратить время впустую. Я могу только представить, как все будет развиваться в ближайшие десятилетия. Вот я смотрю на свою маму, например, — она просто говорит то, что думает, и не теряет ни секунды. Она совсем не тратит время на то, чтобы притворяться», — сказал Лео. Он также добавил, что такой подход требует смелости и решительности, потому что прямота способна разрушить личные и профессиональные связи: «Быть более прямым, даже рискуя, что все развалится, что возникнут разногласия или что ваши пути разойдутся — будь то личные отношения или профессиональные, — это все от того, что ты просто больше не хочешь тратить время зря. Нужно говорить прямо. Это почти как обязанность, потому что позади уже гораздо больше жизни, чем впереди».

Тем не менее актер чувствует себя гораздо моложе и оценивает свой ментальный возраст на 32 года. Видимо, поэтому жалеет только об одном: «Я больше всего жалею, что не снялся в «Ночи в стиле буги». Это был важный фильм моего поколения. И я не могу представить в этой роли никого, кроме Марка [Уолберга]. Когда я наконец его посмотрел, то просто подумал, что это шедевр. Забавно, что именно ты задаёшь этот вопрос, но это правда», — ответил Лео Полу, режиссеру этого фильма.
