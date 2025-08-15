«Не хочется тратить время впустую»: Леонардо ДиКаприо о жизни после 50-ти

Леонардо ДиКаприо
стал героем нового выпуска журнала Esquire
и дал интервью режиссеру Полу Томасу Андерсону
. Во время беседы две самые значительные звезды современного Голливуда затронули тему возраста и обсудили, как меняется жизнь, когда тебе за 50.
«Знаете, появляется ощущение, что хочется быть честнее и не тратить время впустую. Я могу только представить, как все будет развиваться в ближайшие десятилетия. Вот я смотрю на свою маму, например, — она просто говорит то, что думает, и не теряет ни секунды. Она совсем не тратит время на то, чтобы притворяться
», — сказал Лео. Он также добавил, что такой подход требует смелости и решительности, потому что прямота способна разрушить личные и профессиональные связи: «Быть более прямым, даже рискуя, что все развалится, что возникнут разногласия или что ваши пути разойдутся — будь то личные отношения или профессиональные, — это все от того, что ты просто больше не хочешь тратить время зря. Нужно говорить прямо. Это почти как обязанность, потому что позади уже гораздо больше жизни, чем впереди»
.
Тем не менее актер чувствует себя гораздо моложе и оценивает свой ментальный возраст на 32 года. Видимо, поэтому жалеет только об одном: «Я больше всего жалею, что не снялся в «Ночи в стиле буги». Это был важный фильм моего поколения. И я не могу представить в этой роли никого, кроме Марка [Уолберга]. Когда я наконец его посмотрел, то просто подумал, что это шедевр. Забавно, что именно ты задаёшь этот вопрос, но это правда»
, — ответил Лео Полу, режиссеру этого фильма.
