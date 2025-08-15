«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е

Осенью в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение сериала «Лихие» Юрия Быкова
, одну из ролей в котором сыграла Полина Максимова
. В преддверии премьеры проекта о девяностых журнал «ОК!» поговорил
с актрисой о том, насколько трудным был этот период в ее собственной жизни.
«Я хорошо помню это время — 90-е. Мы все были нищие. На паперти никто не сидел. Я утрирую, конечно. Но мои родители многое не могли себе позволить. Из элементарного, необходимого. Помню, мы с мамой зашли в магазин — она попросила яблок и сказала: «Два». Продавец переспросила: «Два килограмма?» Мама ответила: «Нет, две штуки». Но при этом я никогда ничего не выпрашивала, устраивая истерику в магазине. Я мечтала о Барби. Но я знала, что у нас нет на это денег. Поэтому мы с бабушкой ходили «просто посмотреть на Барби» в витрине магазина, где стояла заветная кукла... и помечтать, конечно»
, — рассказала Полина.
Однако актриса считает, что никакой психологической травмы это время ей не оставило. Напротив, тогда Полина была счастлива: «У меня нет никакой травмы. Я ничего не компенсирую вообще. У меня и тогда не было никаких капризов, я понимала, что мы не можем себе этого позволить — и всё. Воспринимала как данность. Тогда мы жили с мамой, папой, бабушкой и дедушкой плюс собака такса — все вместе в маленькой 40-метровой квартире и были счастливы. И всем хватало места. А сейчас у всех квартиры, куча возможностей, но почему-то масса несчастливых людей вокруг»
.
