Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е

15 августа
2025 год

Лайфстайл >>
15 августа 2025
Осенью в онлайн-кинотеатре Okko выйдет продолжение сериала «Лихие» Юрия Быкова, одну из ролей в котором сыграла Полина Максимова. В преддверии премьеры проекта о девяностых журнал «ОК!» поговорил с актрисой о том, насколько трудным был этот период в ее собственной жизни.

«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е

«Я хорошо помню это время — 90-е. Мы все были нищие. На паперти никто не сидел. Я утрирую, конечно. Но мои родители многое не могли себе позволить. Из элементарного, необходимого. Помню, мы с мамой зашли в магазин — она попросила яблок и сказала: «Два». Продавец переспросила: «Два килограмма?» Мама ответила: «Нет, две штуки». Но при этом я никогда ничего не выпрашивала, устраивая истерику в магазине. Я мечтала о Барби. Но я знала, что у нас нет на это денег. Поэтому мы с бабушкой ходили «просто посмотреть на Барби» в витрине магазина, где стояла заветная кукла... и помечтать, конечно», — рассказала Полина.

«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е

Однако актриса считает, что никакой психологической травмы это время ей не оставило. Напротив, тогда Полина была счастлива: «У меня нет никакой травмы. Я ничего не компенсирую вообще. У меня и тогда не было никаких капризов, я понимала, что мы не можем себе этого позволить — и всё. Воспринимала как данность. Тогда мы жили с мамой, папой, бабушкой и дедушкой плюс собака такса — все вместе в маленькой 40-метровой квартире и были счастливы. И всем хватало места. А сейчас у всех квартиры, куча возможностей, но почему-то масса несчастливых людей вокруг».
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Лихие. Глава 2». Тизер-трейлер >>
«Без меня»
«Чайка»
«На солнце, вдоль рядов кукурузы». Тизер
"Помню - не помню!"
«Семь ужинов». Трейлер №2

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Юрий БыковПолина Максимова
фильмы
Лихие. Глава 2

фотографии >>
«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е фотографии
«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е фотографии
«Мы все были нищие»: Полина Максимова о жизни в 90-е фотографии
Полина Максимова
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Ярославль»

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Кирилл Зайцев
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Глеб Плаксин
Юлия Яковлева
Агнес Брукнер
Кэм Жиганде
Роберт Калп
Мадонна
Кристин Милиоти
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?