«Я себе ставлю твёрдую троечку»: Лариса Гузеева о материнстве

16 августа
2025 год

Лайфстайл >>
16 августа 2025
Имя Ларисы Гузеевой стало синонимом прямолинейности. Актриса производит впечатление человека, который пытается быть честным с самим собой и со зрителями. В недавнем интервью журналу «Собака» Гузеева, например, призналась, что ей ужасно не нравится собственное отражение и её совсем не умиляет старость. А тренд на принятие себя — не её история. С такой же честностью Гузеева говорила о своей алкогольной зависимости, отношениях с мужем, мамой и детьми.

«Я себе ставлю твёрдую троечку»: Лариса Гузеева о материнстве

О том, что Лариса никогда не была идеальной матерью, можно догадаться из её многочисленных высказываний. На днях актриса развила эту тему в запретграме, с болезненным сарказмом оправдавшись за ошибки молодости.

«Я себе ставлю твёрдую троечку»: Лариса Гузеева о материнстве
фото: Лариса с сыном Георгием

«Сейчас все такие осознанные матери… Мы были другими: работали, добывали, любили, ошибались, срывались, каялись и бежали дальше. Мне интересно, а есть кто-то среди вас, кто не испытывает чувства вины перед уже взрослыми детьми? Есть гении воспитания, которые себе ставят высшие оценки? Я себе ставлю твёрдую троечку, а вы? Ни дня не прожила в статусе яжемать, это как, интересно?», — задалась риторическим вопросом актриса, вырастившая дочь и сына.

«Я себе ставлю твёрдую троечку»: Лариса Гузеева о материнстве
фото: Лариса с дочерью Ольгой


В теории Ларису вполне могла бы поддержать Любовь Толкалина, которая во всех своих интервью рассказывает о том, как упустила детство дочери в погоне за работой.
