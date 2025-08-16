«Я себе ставлю твёрдую троечку»: Лариса Гузеева о материнстве

Имя Ларисы Гузеевой стало синонимом прямолинейности. Актриса производит впечатление человека, который пытается быть честным с самим собой и со зрителями. В недавнем интервью журналу «Собака» Гузеева, например, призналась, что ей ужасно не нравится собственное отражение и её совсем не умиляет старость. А тренд на принятие себя — не её история. С такой же честностью Гузеева говорила о своей алкогольной зависимости, отношениях с мужем, мамой и детьми.
О том, что Лариса никогда не была идеальной матерью, можно догадаться из её многочисленных высказываний. На днях актриса развила эту тему в запретграме, с болезненным сарказмом оправдавшись за ошибки молодости.
фото: Лариса с сыном Георгием
«Сейчас все такие осознанные матери… Мы были другими: работали, добывали, любили, ошибались, срывались, каялись и бежали дальше. Мне интересно, а есть кто-то среди вас, кто не испытывает чувства вины перед уже взрослыми детьми? Есть гении воспитания, которые себе ставят высшие оценки? Я себе ставлю твёрдую троечку, а вы? Ни дня не прожила в статусе яжемать, это как, интересно?», — задалась риторическим вопросом актриса, вырастившая дочь и сына.
