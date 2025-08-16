Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию

16 августа
2025 год

Лайфстайл >>
16 августа 2025
Юлия Высоцкая очень редко даёт интервью, но стилисту Алеко Надиряну удалось заполучить актрису на небольшое интервью, посвящённое, по больше части, всяким секретам красоты и стиля. В интервью Юлия рассказала, с чего началась её любовь к купанию в холодной воде.

«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию

«Мне было 13 лет, моя подружка сказала, что если обливаться холодной водой, то грудь вырастет быстрее, чем на капусте. Потому что нам говорили, что нужно есть капусту, чтобы росла грудь. А мы были девушки не очень развитые. Мы были такие пацанки. В общем, я стала обливаться холодной водой. Это как бег. Организм понимает, что эндорфины вырабатываются, и уже на следующий день тебе на химическом уровне хочется испытать это снова. В этом году, например, я в бассейне на открытом воздухе плавала 1 января. Это не просто бодрит. Это доставляет радость. Я простудными заболеваниями почти не болею. Как раз с детства».

«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Angelika77   16.08.2025 - 19:21
Грудь не выросла, зато у Высоцкой здоровье стало как у космонавта. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Я не аппетитная блондинка с формами»: Юлия Высоцкая ответила на критику её внешности
Поиск по меткам
воспоминанияздоровье
персоны
Юлия Высоцкая

фотографии >>
«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию фотографии
«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию фотографии
«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию фотографии
«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Кирилл Зайцев
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Глеб Плаксин
Юлия Яковлева
Агнес Брукнер
Кэм Жиганде
Роберт Калп
Мадонна
Кристин Милиоти
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram