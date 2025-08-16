«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию

Юлия Высоцкая
очень редко даёт интервью, но стилисту Алеко Надиряну
удалось заполучить
актрису на небольшое интервью, посвящённое, по больше части, всяким секретам красоты и стиля. В интервью Юлия рассказала, с чего началась её любовь к купанию в холодной воде.
«Мне было 13 лет, моя подружка сказала, что если обливаться холодной водой, то грудь вырастет быстрее, чем на капусте. Потому что нам говорили, что нужно есть капусту, чтобы росла грудь. А мы были девушки не очень развитые. Мы были такие пацанки. В общем, я стала обливаться холодной водой. Это как бег. Организм понимает, что эндорфины вырабатываются, и уже на следующий день тебе на химическом уровне хочется испытать это снова. В этом году, например, я в бассейне на открытом воздухе плавала 1 января. Это не просто бодрит. Это доставляет радость. Я простудными заболеваниями почти не болею. Как раз с детства»
.
