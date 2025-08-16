Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких

16 августа
2025 год

Лайфстайл >>
16 августа 2025
В июне Юлия Высоцкая (которая сегодня отмечает 52-летие, с чем мы её от всей души и поздравляем) и Андрей Кончаловский отметили 29-летнюю годовщину со дня знакомства. Актриса и режиссёр вступили в брак в 1998 году, а спустя 20 лет супруги решили обвенчаться. В интервью стилисту Алеко Надиряну Юлия (по просьбе ведущего) объяснила, почему у современных людей не получается строить долгосрочные отношения.

«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких

«Во-первых, социум сегодня призывает получать бесконечное удовольствие, жить здесь и сейчас. Это чрезмерная концентрация на себе. Мировосприятие, наша внутренняя гармония или страдания, конечно, многое определяют. Но если мы настолько зациклены на себе, то как мы можем быть в паре с кем-то? Я считаю, что человек должен стараться: на работе, с родителями, с партнёром, с детьми. Не всегда получается. Очень много двоек с минусом за старания (лично у меня в жизни). Но если ты не перестаёшь стараться, если тебе не всё равно [ты будешь вознаграждён].

«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких

То же самое ведь на работе: если вы не делаете элементарные усилия, чтобы быть успешным, вы не будете. Успех — это усилие. Ну вот я красивая, прекрасная, люби меня. Нет. Никакого отношения это к отношениям не имеет, простите за тавтологию. Любовь нельзя объяснить. Либо это есть, либо нет. Если вас любят, то ваша жизнь прекрасна».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Мне сказали, что грудь быстрее вырастет»: Юлия Высоцкая о любви к моржеванию
«Я боюсь немощи»: Юлия Высоцкая о страхах, любви и об отсутствии свободы
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались
Поиск по меткам
мнениепсихологиясемья
персоны
Юлия ВысоцкаяАндрей Кончаловский

фотографии >>
«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких фотографии
«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких фотографии
«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких фотографии
«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Кирилл Зайцев
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Глеб Плаксин
Юлия Яковлева
Агнес Брукнер
Кэм Жиганде
Роберт Калп
Мадонна
Кристин Милиоти
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен