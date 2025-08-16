«Современные люди слишком зациклены на себе»: Юлия Высоцкая об обществе одиноких

В июне Юлия Высоцкая
(которая сегодня отмечает 52-летие, с чем мы её от всей души и поздравляем) и Андрей Кончаловский
отметили 29-летнюю годовщину со дня знакомства. Актриса и режиссёр вступили в брак в 1998 году, а спустя 20 лет супруги решили обвенчаться
. В интервью
стилисту Алеко Надиряну
Юлия (по просьбе ведущего) объяснила, почему у современных людей не получается строить долгосрочные отношения.
«Во-первых, социум сегодня призывает получать бесконечное удовольствие, жить здесь и сейчас. Это чрезмерная концентрация на себе. Мировосприятие, наша внутренняя гармония или страдания, конечно, многое определяют. Но если мы настолько зациклены на себе, то как мы можем быть в паре с кем-то? Я считаю, что человек должен стараться: на работе, с родителями, с партнёром, с детьми. Не всегда получается. Очень много двоек с минусом за старания (лично у меня в жизни). Но если ты не перестаёшь стараться, если тебе не всё равно [ты будешь вознаграждён].
То же самое ведь на работе: если вы не делаете элементарные усилия, чтобы быть успешным, вы не будете. Успех — это усилие. Ну вот я красивая, прекрасная, люби меня. Нет. Никакого отношения это к отношениям не имеет, простите за тавтологию. Любовь нельзя объяснить. Либо это есть, либо нет. Если вас любят, то ваша жизнь прекрасна»
.
