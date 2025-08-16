Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё

16 августа
2025 год

Лайфстайл >>
16 августа 2025
Кто бы там что не пророчил Насте Ивлеевой после скандальной голой вечеринки, а реальность такова, что Настасья вышла замуж и запустила на пару с мужем собственное реалити-шоу «Чегеря» про жизнь на ферме. После продолжительного молчания артистка потихоньку возвращается и к активности в соцсетях. И хотя, по её же собственным словам, она пока не готова к большому интервью, на некоторые вопросы подписчиков Ивлеева всё же даёт ответы в запретграме.

«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё
фото: Настя с мужем Филиппом

Так, например, Ивлеева объяснила, что постриглась не только потому, что это первое, что делают люди во время серьёзного кризиса, но и потому, что её волосы были "убиты" обесцвечиванием. Сейчас Настя отращивает волосы и не уверена в том, что снова будет блондинкой. Ещё Ивлеева избавилась от 60 процентов своего гардероба, научилась ни за что не цепляться и полюбила чтение: «Книга стала моим лучшим другом. Когда я читаю, я делаю пометочки-закладочки на каких-то мотивационных фразах. Что пригождается мне в коммуникации с интересными людьми».

«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё

На вопрос подписчика "Остались ли верные друзья после случившегося?", Ивлеева ответила отрицательно: «Если мы говорим про Москву, про братву отсюда, то нет, никого не осталось. Меня это уже совсем не печалит. Всё так, как должно быть. Мне нравится жить настоящим. И яркость моя никуда не денется, я с ней родилась и с ней иду по жизни. Она может трансформироваться, но её наличие неизменно», — добавила Настя.

«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё

Также телеведущая призналась, что не ожидала такого интереса к себе и своему новому проекту (хотя прогревала публику давно и старательно): «С нынешними алгоритмами, умирающими на тот момент моими аккаунтами, новыми героями и новыми трендами, думала, что всё, тетку можно списывать. А оказалось, мы скучали друг по другу. Спасибо!»
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Матвей Брикун   16.08.2025 - 22:13
Даже голожопые коллеги по мероприятию отвернулись пятой точкой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Пастораль: Настя Ивлеева и Филипп Бегак переехали жить на ферму
Настя Ивлеева и Филипп Бегак сыграли свадьбу
«Бриллиант на ж**е — перебор»: Ида Галич про отмену Насти Ивлеевой и чувство времени
«После "отмены" жизнь есть»: Настя Ивлеева о поддержке и предательстве коллег
Поиск по меткам
откровениесоцсети
персоны
Анастасия Ивлеева

фотографии >>
«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё фотографии
«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё фотографии
«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё фотографии
«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.

День рождения >>

Мухаммад Исо Абдулхаиров
Юлия Высоцкая
Рина Гришина
Кирилл Зайцев
Максим Заусалин
Максим Литовченко
Мирдза Мартинсоне
Глеб Плаксин
Юлия Яковлева
Агнес Брукнер
Кэм Жиганде
Роберт Калп
Мадонна
Кристин Милиоти
Пьер Ришар
Тимоти Хаттон
все родившиеся 16 августа >>

Афиша кино >>

Терминатор 2: Судный день
боевик, научная фантастика, триллер
США, Франция, 1991
Надо снимать фильмы о любви
драма, мокьюментари
Индия, Россия, 2024
Летние войны
боевик, драма, комедия, мелодрама, научная фантастика, приключения
Япония, 2009
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Бухта Бэррона
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Заклятье. Кровь экзорциста
фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Укради мою мечту
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Пила. Наследие
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Пункт назначения: Высотка 613
триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен