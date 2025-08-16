«Никого не осталось»: Настя Ивлеева призналась, что все друзья из Москвы отвернулись от неё

Кто бы там что не пророчилНасте Ивлеевой после скандальной голой вечеринки, а реальность такова, что Настасья вышла замуж и запустила на пару с мужем собственное реалити-шоу «Чегеря» про жизнь на ферме. После продолжительного молчания артистка потихоньку возвращается и к активности в соцсетях. И хотя, по её же собственным словам, она пока не готова к большому интервью, на некоторые вопросы подписчиков Ивлеева всё же даёт ответы в запретграме.
фото: Настя с мужем Филиппом
Так, например, Ивлеева объяснила, что постриглась не только потому, что это первое, что делают люди во время серьёзного кризиса, но и потому, что её волосы были "убиты" обесцвечиванием. Сейчас Настя отращивает волосы и не уверена в том, что снова будет блондинкой. Ещё Ивлеева избавилась от 60 процентов своего гардероба, научилась ни за что не цепляться и полюбила чтение: «Книга стала моим лучшим другом. Когда я читаю, я делаю пометочки-закладочки на каких-то мотивационных фразах. Что пригождается мне в коммуникации с интересными людьми».
На вопрос подписчика "Остались ли верные друзья после случившегося?", Ивлеева ответила отрицательно: «Если мы говорим про Москву, про братву отсюда, то нет, никого не осталось. Меня это уже совсем не печалит. Всё так, как должно быть. Мне нравится жить настоящим. И яркость моя никуда не денется, я с ней родилась и с ней иду по жизни. Она может трансформироваться, но её наличие неизменно», — добавила Настя.
Также телеведущая призналась, что не ожидала такого интереса к себе и своему новому проекту (хотя прогревала публику давно и старательно): «С нынешними алгоритмами, умирающими на тот момент моими аккаунтами, новыми героями и новыми трендами, думала, что всё, тетку можно списывать. А оказалось, мы скучали друг по другу. Спасибо!»
