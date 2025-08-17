Кино-Театр.Ру
«За шашлык и сырники отвечу!»: Юлия Высоцкая прокомментировала насмешки над шоу «Едим дома»

17 августа
2025 год

Лайфстайл >>
17 августа 2025
52-летняя Юлия Высоцкая большинству россиянок известна вовсе не по ролям в фильмах Андрея Кончаловского, а по бодрому авторскому кулинарному шоу «Едим дома», которое Юлия ведёт с 2003 года на собственной кухне. И вот ровно спустя 20 лет шоу неожиданно вызвало новую волну зрительского интереса, когда за дело принялись зумеры. Посмотревшие старые выпуски шоу зрители вдруг обнаружили там серию фиаско: воспламенившийся куриный шашлык, обугленные томлёные помидоры и раскисшие на сковороде бесформенные сырники. Группа специального реагирования молниеносно наклепала из этих кулинарных провалов мемы, которые разлетелись по всему рунету. Превратив и саму Юлию в мем о женщине, которая нахваливает подгоревшую еду, делая вид, что у неё всё под контролем и именно таким задумывался конечный результат.

«За шашлык и сырники отвечу!»: Юлия Высоцкая прокомментировала насмешки над шоу «Едим дома»

Спустя два года актриса прокомментировала свои провалы в интервью стилисту Алеко Надиряну. Согласившись с тем, что провалы были, актриса сказала, что провалов было всего два: томлёные в оливковом масле помидоры и куриный шашлык. «За шашлык я отвечу. Это была пандемия, а мой оператор отказывается надеть маску. И я очень волнуюсь за это, и у меня истерика. И я начинаю рыдать. И всю остальную съёмку я пыталась не рыдать. И мне пофиг было, горели шашлыки или нет. Главное — чтобы никто не заразился».

«За шашлык и сырники отвечу!»: Юлия Высоцкая прокомментировала насмешки над шоу «Едим дома»
фото: Горящие шашлыки

А вот сырники, по словам Юлии, до сих пор не знают себе равных в кругу её семьи: «Это самые вкусные сырники на свете. Если вы попробуете когда-нибудь эти сырники, вы другие есть не будете. Фишка в том, что внутри получается такой совсем текучий тоненький творожный крем без сахара, но в сахарной карамельной корочке. Они внутри текут, а сверху хрустят. У меня дома все пищат от этих сырников». Юлия также подчеркнула, что никогда не позиционировала себя, как профессионального кулинара и всегда делала шоу про любовь к готовке.
№ 5
Валентина С.Д. (Санкт-Петербург)   18.08.2025 - 22:12
Думаю неудачи у всех бывают, просто многие их вырезают и подают красивую картинку - итог. читать далее>>
№ 4
Гир Че (Москва)   18.08.2025 - 13:25
... так она до сих пор готовить не умеет читать далее>>
№ 3
Silva N (Белгород)   18.08.2025 - 02:17
Не смотрю - не нравится подача материала. Пыталась смотреть - раздражает... Несколько лет смотрю кулинарные ролики блогера Оксаны. Четко, кратко, без суеты рассказывает и показывает. А голос! Красивый,... читать далее>>
№ 2
Yanina Sokolova   17.08.2025 - 19:56
Как не для "профи" кулинара Высоцкая неплохо себя зарекомендовала - всё-таки больше 20 лет вести кулинарное шоу не каждый самоучка сможет. читать далее>>
№ 1
Тульский парень   17.08.2025 - 17:26
Пояснить сгоревшее мясо не подучилось. При чем рыдание и пандемия, она элементарно забила на блюдо. Так бы и сказала. читать далее>>
что почитать?