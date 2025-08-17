«За шашлык и сырники отвечу!»: Юлия Высоцкая прокомментировала насмешки над шоу «Едим дома»

52-летняя Юлия Высоцкая большинству россиянок известна вовсе не по ролям в фильмах Андрея Кончаловского, а по бодрому авторскому кулинарному шоу «Едим дома», которое Юлия ведёт с 2003 года на собственной кухне. И вот ровно спустя 20 лет шоу неожиданно вызвало новую волну зрительского интереса, когда за дело принялись зумеры. Посмотревшие старые выпуски шоу зрители вдруг обнаружили там серию фиаско: воспламенившийся куриный шашлык, обугленные томлёные помидоры и раскисшие на сковороде бесформенные сырники. Группа специального реагирования молниеносно наклепала из этих кулинарных провалов мемы, которые разлетелись по всему рунету. Превратив и саму Юлию в мем о женщине, которая нахваливает подгоревшую еду, делая вид, что у неё всё под контролем и именно таким задумывался конечный результат.
Спустя два года актриса прокомментировала свои провалы в интервью стилисту Алеко Надиряну. Согласившись с тем, что провалы были, актриса сказала, что провалов было всего два: томлёные в оливковом масле помидоры и куриный шашлык. «За шашлык я отвечу. Это была пандемия, а мой оператор отказывается надеть маску. И я очень волнуюсь за это, и у меня истерика. И я начинаю рыдать. И всю остальную съёмку я пыталась не рыдать. И мне пофиг было, горели шашлыки или нет. Главное — чтобы никто не заразился».
фото: Горящие шашлыки
А вот сырники, по словам Юлии, до сих пор не знают себе равных в кругу её семьи: «Это самые вкусные сырники на свете. Если вы попробуете когда-нибудь эти сырники, вы другие есть не будете. Фишка в том, что внутри получается такой совсем текучий тоненький творожный крем без сахара, но в сахарной карамельной корочке. Они внутри текут, а сверху хрустят. У меня дома все пищат от этих сырников». Юлия также подчеркнула, что никогда не позиционировала себя, как профессионального кулинара и всегда делала шоу про любовь к готовке.
