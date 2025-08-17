Кино-Театр.Ру
«Вели себя как дураки, сровняли меня с землёй»: Юлия Меньшова о критике родителей

17 августа
2025 год

Лайфстайл >>
17 августа 2025
До того, как связать свою судьбу с телевидением и стать популярным интервьюером, Юлия Меньшова собиралась делать актёрскую карьеру. Дочь оскароносного Владимира Меньшова и Веры Алентовой после школы поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Александру Калягину. И хотя успеваемость Юли была выше всяких похвал, родители жесточайше критиковали её и не верили в то, что актёрская профессия ей подходит.

«Вели себя как дураки, сровняли меня с землёй»: Юлия Меньшова о критике родителей

«Это была прям трагическая история. Чудовищная. Они вели себя просто как дураки. Они приходили ко мне в институт на экзамен. Я дрожала как осиновый лист, они смотрели, потом молча уходили с экзамена. У папы была машина, поэтому мы вместе ехали домой. В полной трагической траурной тишине. Ехали до Юго-Западной из центра, долго. На подъезде к дому я говорила: «Ну как вам?» И дальше меня сравнивали с землёй. Они говорили: «Ну это было ужасно, просто катастрофа какая-то. Это удивительно, Юля, ты хуже всех», — вспоминала телеведущая в студии «Шоу Воли».

«Вели себя как дураки, сровняли меня с землёй»: Юлия Меньшова о критике родителей

«Я в институте была отличницей, преподаватели меня обожали, Калягин, мастер курса, говорил «Ну просто вау!» У меня биполярка от таких контрастов начиналась. Дома мне говорят, что я хуже всех, а здесь меня хвалят. И вот очередной экзамен, родители пришли. Меня страшно хвалили педагоги, и я думала, что и родители похвалят. Но потом мы пришли домой, я спрашиваю «Как?». А папа мне говорит: «Это ужас. И мы сейчас рассуждали до встречи с тобой, как так получается, что тебя, как ты говоришь, там хвалят? Мне всё-таки кажется, что тебя из жалости хвалят. Просто, может быть, из уважения ко мне, к моей фамилии? Не рискуют сказать, насколько ты ужасна. Поэтому я бы тебе рекомендовал забрать документы, потому что это явно не твоё».
№ 11
Николь Ю.   19.08.2025 - 14:39
Ну Меньшов это тот ещё кадр.Не удивляюсь.Юлия,ты красотка и молодец что не сломалась. читать далее>>
№ 10
маринович   19.08.2025 - 13:54
Маманя ещё жива...пусть спросит у нее ,зачем они так говорили? Может хотели ,что бы она была еще лучше, в творчестве имею ввиду...может они не лицемерили,как многие сейчас своим детям... читать далее>>
№ 9
Табуреткина   18.08.2025 - 14:06
Не думаю, что педагоги могли ошибаться. Читала книгу воспоминаний Меньшова и поняла, что он бездарь как актёр, что подтверждают и его роли (если что, я не все их видела и мнение моё субъективно). Алентова... читать далее>>
№ 8
Sveta_21Ermolova   18.08.2025 - 14:03
... Какие-то у вас замечания не обоснованные если честно. В чём это проявляется, что "природа отдохнула"? читать далее>>
№ 7
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 12:45
Родители реально не совсем адекватные. Сомневаюсь, что она наговаривает на них. Вместо поддержки нездоровая критика. читать далее>>
Всего сообщений: 11
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
воспоминанияобразованиепсихологиясемья
персоны
Вера АлентоваАлександр КалягинВладимир МеньшовЮлия Меньшова

что почитать?

