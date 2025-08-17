«Вели себя как дураки, сровняли меня с землёй»: Юлия Меньшова о критике родителей

До того, как связать свою судьбу с телевидением и стать популярным интервьюером, Юлия Меньшова
собиралась делать актёрскую карьеру. Дочь оскароносного Владимира Меньшова
и Веры Алентовой
после школы поступила в Школу-студию МХАТ на курс к Александру Калягину
. И хотя успеваемость Юли была выше всяких похвал, родители жесточайше критиковали её и не верили в то, что актёрская профессия ей подходит.
«Это была прям трагическая история. Чудовищная. Они вели себя просто как дураки. Они приходили ко мне в институт на экзамен. Я дрожала как осиновый лист, они смотрели, потом молча уходили с экзамена. У папы была машина, поэтому мы вместе ехали домой. В полной трагической траурной тишине. Ехали до Юго-Западной из центра, долго. На подъезде к дому я говорила: «Ну как вам?» И дальше меня сравнивали с землёй. Они говорили: «Ну это было ужасно, просто катастрофа какая-то. Это удивительно, Юля, ты хуже всех»
, — вспоминала телеведущая в студии «Шоу Воли».
«Я в институте была отличницей, преподаватели меня обожали, Калягин, мастер курса, говорил «Ну просто вау!» У меня биполярка от таких контрастов начиналась. Дома мне говорят, что я хуже всех, а здесь меня хвалят. И вот очередной экзамен, родители пришли. Меня страшно хвалили педагоги, и я думала, что и родители похвалят. Но потом мы пришли домой, я спрашиваю «Как?». А папа мне говорит: «Это ужас. И мы сейчас рассуждали до встречи с тобой, как так получается, что тебя, как ты говоришь, там хвалят? Мне всё-таки кажется, что тебя из жалости хвалят. Просто, может быть, из уважения ко мне, к моей фамилии? Не рискуют сказать, насколько ты ужасна. Поэтому я бы тебе рекомендовал забрать документы, потому что это явно не твоё»
.
