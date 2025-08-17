«Типа я парализован страхом»: Квентин Тарантино о нежелании снимать свой последний фильм

Квентин Тарантино
всегда говорил, что снимет ровно 10 фильмов
, после чего уйдёт в закат на заслуженный покой. После выхода «Однажды в... Голливуде»
, девятого фильма режиссёра, Тарантино не спешит приступать к съёмкам следующего. И к выбору сценария Тарантино подходит с осторожностью: режиссёр взялся было за адаптацию собственного сценария «Кинокритик»
, но потом передумал. Хотя сценарий, по словам Квентина, получился отличный.
«Фишка в том, что мне действительно очень нравится «Кинокритик». Это был своеобразный вызов самому себе: смогу ли я взять самую скучную профессию на свете и сделать из этого интересное кино? Ну кто, в самом деле, хочет смотреть кино про дол**нного кинокритика? Кому вообще захочется посмотреть фильм под названием «Кинокритик»? Это была проверка самого себя. Если я сумею сделать фильм или сериал о ком-то, кто смотрит фильмы, интересным, это можно будет назвать достижением. И думаю, у меня получилось».
Так что да, у Квентина получилось, но мы с вами этого не увидим, потому что он
тянет кота за хвост
отказался от идеи снимать этот фильм. Вместо этого Тарантино переключился на работу над «Приключениями Клиффа Бута»
— телевизионным сиквелом «Однажды в Голливуде», режиссёром которого станет Дэвид Финчер
(Тарантино выступает в качестве сценариста и продюсера).
Ещё одним способом надышаться перед смертью стал театр: в 2026 году Квентин представит на суд лондонской публики свою первую театральную постановку в Уэст Энде. «Немного дико слушать всех этих доморощенных психологов с их дилетантским психоанализом, как будто они типа знают, о чём говорят. О том, что типа со мной происходит, о том, как я боюсь снимать свой 10-й фильм. Типа я весь парализован страхом за своё наследие. Да не парализован я, уж поверьте»
.
Ну да, конечно.
обсуждение >>