«Типа я парализован страхом»: Квентин Тарантино о нежелании снимать свой последний фильм

17 августа
2025 год

17 августа 2025
Квентин Тарантино всегда говорил, что снимет ровно 10 фильмов, после чего уйдёт в закат на заслуженный покой. После выхода «Однажды в... Голливуде», девятого фильма режиссёра, Тарантино не спешит приступать к съёмкам следующего. И к выбору сценария Тарантино подходит с осторожностью: режиссёр взялся было за адаптацию собственного сценария «Кинокритик», но потом передумал. Хотя сценарий, по словам Квентина, получился отличный.

«Типа я парализован страхом»: Квентин Тарантино о нежелании снимать свой последний фильм

«Фишка в том, что мне действительно очень нравится «Кинокритик». Это был своеобразный вызов самому себе: смогу ли я взять самую скучную профессию на свете и сделать из этого интересное кино? Ну кто, в самом деле, хочет смотреть кино про дол**нного кинокритика? Кому вообще захочется посмотреть фильм под названием «Кинокритик»? Это была проверка самого себя. Если я сумею сделать фильм или сериал о ком-то, кто смотрит фильмы, интересным, это можно будет назвать достижением. И думаю, у меня получилось».

«Типа я парализован страхом»: Квентин Тарантино о нежелании снимать свой последний фильм

Так что да, у Квентина получилось, но мы с вами этого не увидим, потому что он тянет кота за хвост отказался от идеи снимать этот фильм. Вместо этого Тарантино переключился на работу над «Приключениями Клиффа Бута» — телевизионным сиквелом «Однажды в Голливуде», режиссёром которого станет Дэвид Финчер (Тарантино выступает в качестве сценариста и продюсера).

«Типа я парализован страхом»: Квентин Тарантино о нежелании снимать свой последний фильм

Ещё одним способом надышаться перед смертью стал театр: в 2026 году Квентин представит на суд лондонской публики свою первую театральную постановку в Уэст Энде. «Немного дико слушать всех этих доморощенных психологов с их дилетантским психоанализом, как будто они типа знают, о чём говорят. О том, что типа со мной происходит, о том, как я боюсь снимать свой 10-й фильм. Типа я весь парализован страхом за своё наследие. Да не парализован я, уж поверьте». Ну да, конечно.
№ 1
Тульский парень   17.08.2025 - 17:24
Чтобы сделать свое кино ему нужно много времени. Он тщательно подходит этому делу, долго придумывая сценарий. Съемки идут не меньше. Это у нас могут по 3 штуки в год делать. читать далее>>
Всего сообщений: 1
