Софи Тёрнер рассказала, как стала причиной расставания известных актёров

29-летняя звезда сериала «Игра престолов»Софи Тёрнер рассказала в эфире шоу Сэта Майерса о том, как ненароком стала причиной расставания двух известных актёров. Дело было в 2014 году на афтепати ComiCon.
«Я не могу называть имена (иначе у меня будут большие проблемы), но там были…. Короче, я взяла с собой на вечеринку свою лучшую школьную подругу. И она увидела там актёра, которого она обожала. И она спросила у меня: «А ты можешь с ним поздороваться?» А я не знала этого актёра, поэтому я просто ему махнула рукой. Ну и всё.
фото: Софи на той самой вечеринке
И чуть позже я вижу, что на меня смотрит девушка, известная актриса. И я подумала: «Так, надо мне к ней подойти и сказать, как много она для меня значит». Так что я, пританцовывая, направилась к ней. А она такая: «Ты, бл**ь, можешь перестать флиртовать с моим женихом?» А я такая: «А кто твой жених?» И она указала на парня, которому я помахала рукой. И по-моему, именно после этой вечеринки они разорвали помолвку. Из-за того, что я кому-то там помахала рукой. Не знала, что в моей власти такая сила», — пошутила актриса.
фото: Эмма Робертс и Эван Питерс на афтепати ComiCon в 2014 году
Интернет-ищейки бросились искать список гостей той вечеринки и пришли к выводу, что речь об Эмме Робертс и Эване Питерсе. У актёров был очень нестабильный роман, в течение которого они много раз расставались и воссоединялись пока к 2014 году не решили всё-таки обручиться. После чего снова расстались, а потом снова воссоединились, чтобы окончательно расстаться в 2016 году. Они как раз были вместе на той злосчастной вечеринке, о которой рассказала Софи. И как раз после этой вечеринки папарацци засняли Эмму в слезах.
