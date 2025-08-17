Кино-Театр.Ру
Софи Тёрнер рассказала, как стала причиной расставания известных актёров

17 августа
2025 год

Лайфстайл >>
17 августа 2025
29-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тёрнер рассказала в эфире шоу Сэта Майерса о том, как ненароком стала причиной расставания двух известных актёров. Дело было в 2014 году на афтепати ComiCon.

Софи Тёрнер рассказала, как стала причиной расставания известных актёров

«Я не могу называть имена (иначе у меня будут большие проблемы), но там были…. Короче, я взяла с собой на вечеринку свою лучшую школьную подругу. И она увидела там актёра, которого она обожала. И она спросила у меня: «А ты можешь с ним поздороваться?» А я не знала этого актёра, поэтому я просто ему махнула рукой. Ну и всё.

фото: Софи на той самой вечеринке
фото: Софи на той самой вечеринке

И чуть позже я вижу, что на меня смотрит девушка, известная актриса. И я подумала: «Так, надо мне к ней подойти и сказать, как много она для меня значит». Так что я, пританцовывая, направилась к ней. А она такая: «Ты, бл**ь, можешь перестать флиртовать с моим женихом?» А я такая: «А кто твой жених?» И она указала на парня, которому я помахала рукой. И по-моему, именно после этой вечеринки они разорвали помолвку. Из-за того, что я кому-то там помахала рукой. Не знала, что в моей власти такая сила», — пошутила актриса.

фото: Эмма Робертс и Эван Питерс на афтепати ComiCon в 2014 году
фото: Эмма Робертс и Эван Питерс на афтепати ComiCon в 2014 году

Интернет-ищейки бросились искать список гостей той вечеринки и пришли к выводу, что речь об Эмме Робертс и Эване Питерсе. У актёров был очень нестабильный роман, в течение которого они много раз расставались и воссоединялись пока к 2014 году не решили всё-таки обручиться. После чего снова расстались, а потом снова воссоединились, чтобы окончательно расстаться в 2016 году. Они как раз были вместе на той злосчастной вечеринке, о которой рассказала Софи. И как раз после этой вечеринки папарацци засняли Эмму в слезах.
№ 1
Yanina Sokolova   17.08.2025 - 21:07
Папарации не дремлют - всё то они знают и всё вычислили. Хотя яре думаю, что всего лишь "взмах рукой" мог привести к расставанию, там наверняка у пары был уже разлад в отношениях. читать далее>>
Всего сообщений: 1
