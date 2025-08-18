Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн

В первой половине августа на страницах глянцевых изданий можно было увидеть фотосессии и рекламу с участием Остина Батлера
, Эмили Блант
, Логана Лермана
и Молли Гордон
, Элисон Бри
, Майли Сайрус
, Маргарет Куолли
, Марка Эйдельштейна
, Эммы Майерс
, Зендеи
, Алисии Сильверстоун
, Карен Гиллан
, Дженнифер Энистон
, Эммы Стоун
и Леонардо ДиКаприо
.
фото: Остин Батлер для новой кампании YSL Beauty
фото: Эмили Блант для нового Vogue Hong Kong
фото: Молли Гордон и Логан Лерман в промо к фильму Oh,Hi
фото: Маргарет Куолли для нового Cosmopolitan
фото: Майли Сайрус для Perfect Magazine
фото: Элисон Бри для Marie Claire
фото: Марк Эйдельштейн для Vogue China
фото: Эмма Майерс для обложки нового Seventeen
фото: Зендея для кампании On «Be Every You» Fall 2025
фото: Алисия Сильверстоун для Byrdie Magazine
фото: Карен Гиллан для Numéro Netherlands
фото: Дженнифер Энистон для Vanity Fair
фото: Эмма Стоун для Vogue
фото: Леонардо ДиКаприо для Esquire
Больше фотографий можно посмотреть в нашей галерее
.
