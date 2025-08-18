Кино-Театр.Ру
Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн

18 августа
2025 год

18 августа 2025
В первой половине августа на страницах глянцевых изданий можно было увидеть фотосессии и рекламу с участием Остина Батлера, Эмили Блант, Логана Лермана и Молли Гордон, Элисон Бри, Майли Сайрус, Маргарет Куолли, Марка Эйдельштейна, Эммы Майерс, Зендеи, Алисии Сильверстоун, Карен Гиллан, Дженнифер Энистон, Эммы Стоун и Леонардо ДиКаприо.

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Остин Батлер для новой кампании YSL Beauty

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Эмили Блант для нового Vogue Hong Kong

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Эмили Блант для нового Vogue Hong Kong

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Молли Гордон и Логан Лерман в промо к фильму Oh,Hi

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Маргарет Куолли для нового Cosmopolitan

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Майли Сайрус для Perfect Magazine

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Элисон Бри для Marie Claire

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Элисон Бри для Marie Claire

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Марк Эйдельштейн для Vogue China

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Марк Эйдельштейн для Vogue China

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Эмма Майерс для обложки нового Seventeen

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Зендея для кампании On «Be Every You» Fall 2025

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Алисия Сильверстоун для Byrdie Magazine

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Карен Гиллан для Numéro Netherlands

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Дженнифер Энистон для Vanity Fair

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Эмма Стоун для Vogue

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Эмма Стоун для Vogue

Отдел кадров: Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун и Марк Эйдельштейн
фото: Леонардо ДиКаприо для Esquire

Больше фотографий можно посмотреть в нашей галерее.
№ 1
Sveta_21Ermolova   18.08.2025 - 13:58
Эмили Блант нарядили под стать своей собаке, чтобы не сильно отличались. А вообще понравилась фотка Остина Батлера, наверное только потому что она сам красавчик. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен