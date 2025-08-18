Кино-Театр.Ру
Это официально: Анна Цуканова-Котт вышла замуж второй раз

18 августа
2025 год

Лайфстайл >>
18 августа 2025
36-летняя Анна Цуканова-Котт вышла замуж за 43-летнего кинопродюсера Михаила Врубеля. Первые слухи о свадьбе Анны и Михаила появились ещё в январе этого года, когда пара впервые вышла в свет. «Свадьба была камерная, только для нас двоих», — написала Анна в своём телеграм-канале, более подробно рассказав о выборе платья.

«Короче, я заехала в свадебный салон, примерила 3 платья и вот именно это третье платье ну просто идеально село! Я немедленно его купила, и на этом закончилась пытка выбора «того самого платья». В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели».

фото: Анна с Александром Коттом и сыном Мишей

фото: Анна с детьми Мишей и Леей

Это второй брак Анны. В начале этого года стало известно, что актриса развелась с режиссёром Александром Коттом, отношения с которым длились 18 лет. Примечательно, что Котт старше Анны на 16 лет, а их первое знакомство состоялось на съёмках «Ералаша», когда ей было всего 7 лет. В 15 лет Анна возобновила общение с Александром, а через три года у них родился сын. Спустя десять лет актриса родила дочь и только после этого пара задумалась о женитьбе.
