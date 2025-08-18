Это официально: Анна Цуканова-Котт вышла замуж второй раз

«Короче, я заехала в свадебный салон, примерила 3 платья и вот именно это третье платье ну просто идеально село! Я немедленно его купила, и на этом закончилась пытка выбора «того самого платья». В салоне мне сказали, что я самая быстрая невеста, которую они видели».
фото: Анна с Александром Коттом и сыном Мишей
фото: Анна с детьми Мишей и Леей
Это второй брак Анны. В начале этого года стало известно, что актриса развелась с режиссёром Александром Коттом, отношения с которым длились 18 лет. Примечательно, что Котт старше Анны на 16 лет, а их первое знакомство состоялось на съёмках «Ералаша», когда ей было всего 7 лет. В 15 лет Анна возобновила общение с Александром, а через три года у них родился сын. Спустя десять лет актриса родила дочь и только после этого пара задумалась о женитьбе.
