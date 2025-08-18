Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон украсила обложку сентябрьского номера "Vanity Fair", в интервью которому рассказала о тех, кто входит в круг её «семьи по выбору», или, проще говоря, лучших друзей.
Одной из давних лучших подруг Энистон является Сандра Буллок, с которой они познакомились 15 лет назад на свадьбе общих друзей и решили, что надо почаще встречаться. «Это были времена, когда в киноиндустрии предполагалось, что актрисы не могут быть подругами, только соперницами», — заметила Буллок.
фото: Сандра Буллок и Дженнифер Энистон
Ещё одной близкой подругой Энистон стала велнес-гуру Гвинет Пэлтроу. Причём, знакомы актрисы так давно, что Энистон была на вечеринке по случаю помолвки Гвинет с Брэдом Питтом, который позже ненадолго стал мужем самой Джен. «Конечно, мы иногда обсуждаем Брэда, мы же девочки. Но сплетни интересуют нас меньше, чем здоровый образ жизни. Поэтому мы обмениваемся всякими хитростями и советами, а также контактами врачей», — объяснила Энистон.
фото: Джейсон Бейтман и Дженнифер Энистон
В кругу близких друзей актрисы есть не только женщины, но и мужчины: Джейсон Бейтман и Адам Сэндлер. Оба актёра знают Дженнифер ещё с 1990-х и снимались с ней в нескольких фильмах. «Иногда оглядываешься назад, на то, каким ты был в 20 лет, и не узнаёшь этого человека и тех, кто его окружал. Но с Джейсоном и Адамом мы вместе выросли. Когда становишься старше, начинаешь понимать, что качество проведённого времени — одна из самых важных вещей в жизни».
фото: Джимми Киммел и Дженнифер Энистон
Каждое воскресение Энистон устраивает для друзей ужин на 10-15 человек. И помимо Бейтмана и его семьи на этих ужинах регулярно появляется ещё один близкий друг Энистон — телеведущий Джимми Киммел.
