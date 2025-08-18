Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон

18 августа
2025 год

Лайфстайл >>
18 августа 2025
Дженнифер Энистон украсила обложку сентябрьского номера "Vanity Fair", в интервью которому рассказала о тех, кто входит в круг её «семьи по выбору», или, проще говоря, лучших друзей.

Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон

Одной из давних лучших подруг Энистон является Сандра Буллок, с которой они познакомились 15 лет назад на свадьбе общих друзей и решили, что надо почаще встречаться. «Это были времена, когда в киноиндустрии предполагалось, что актрисы не могут быть подругами, только соперницами», — заметила Буллок.

Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон
фото: Сандра Буллок и Дженнифер Энистон


Ещё одной близкой подругой Энистон стала велнес-гуру Гвинет Пэлтроу. Причём, знакомы актрисы так давно, что Энистон была на вечеринке по случаю помолвки Гвинет с Брэдом Питтом, который позже ненадолго стал мужем самой Джен. «Конечно, мы иногда обсуждаем Брэда, мы же девочки. Но сплетни интересуют нас меньше, чем здоровый образ жизни. Поэтому мы обмениваемся всякими хитростями и советами, а также контактами врачей», — объяснила Энистон.

Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон
фото: Джейсон Бейтман и Дженнифер Энистон

В кругу близких друзей актрисы есть не только женщины, но и мужчины: Джейсон Бейтман и Адам Сэндлер. Оба актёра знают Дженнифер ещё с 1990-х и снимались с ней в нескольких фильмах. «Иногда оглядываешься назад, на то, каким ты был в 20 лет, и не узнаёшь этого человека и тех, кто его окружал. Но с Джейсоном и Адамом мы вместе выросли. Когда становишься старше, начинаешь понимать, что качество проведённого времени — одна из самых важных вещей в жизни».

Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон
фото: Джимми Киммел и Дженнифер Энистон

Каждое воскресение Энистон устраивает для друзей ужин на 10-15 человек. И помимо Бейтмана и его семьи на этих ужинах регулярно появляется ещё один близкий друг Энистон — телеведущий Джимми Киммел.
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Тульский парень   22.08.2025 - 22:11
На протяжении жизни отсеивались люди, много с кем общаешься, а друзьями становятся единицы. читать далее>>
№ 6
Angelika77   22.08.2025 - 20:42
... Но чего то здесь её не упомянули, что странно даже. Тоже читала и видела много фоток с Кортни и Дженни. читать далее>>
№ 5
Матвей Брикун   21.08.2025 - 11:39
Кортни Кокс близкая подруга Энистон, часто вместе обедают и не только. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   20.08.2025 - 16:51
С кем чаще всего снимаешься тот и друзья. Потому как живешь месяцами на съемочной площадке. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   20.08.2025 - 15:24
У Звёзд звёздные друзья - логично-логично. Главное чтобы не стали выяснять, кто лучше. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Джейсон БейтманСандра БуллокБрэд ПиттГвинет ПэлтроуАдам СэндлерДженнифер Энистон

фотографии >>
Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон фотографии
Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон фотографии
Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон фотографии
Семья по выбору: Кто входит в близкий круг Дженнифер Энистон фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.
Анатолий Усов
20 ноября ушёл из жизни сценарист Анатолий Усов.

День рождения >>

Анатолий Адоскин
Антон Богданов
Дарья Дроздовская
Наталья Круглова
Елена Максимова
Ольга Недоводина
Ангелина Степанова
Станислав Ткаченко
Наталья Щербакова
Мариуш Бенуа
Диего Бонета
Венсан Кассель
Франко Неро
Майли Сайрус
Мари Тёрёчик
Одед Фехр
все родившиеся 23 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram