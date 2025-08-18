Кино-Театр.Ру
«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану

18 августа
2025 год

18 августа 2025
29-летний Аскар Ильясов продолжает завоевывать российскую киноиндустрию, уверенно расталкивая коллег на пятачке под горячем солнцем зрительской любви. Первой заметной работой Аскара стала роль во втором сезоне «Эпидемии». И в том же 2022 году вышел «Нулевой пациент», где актёр сыграл одну из главных ролей. Недавно на Okko стартовали «Циники», в которых Аскару досталась роль гуру пикапа, а осенью выйдет вторая глава «Лихих», где с Аскаром сыграл его брат Ансар.

«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану
фото: Аскар с братом Ансаром

Ирония в том, что вся эта работа свалилась на актёра уже после того, как он, прожив 6 лет в Москве, вернулся в родной Казахстан. Аскар приехал в Москву в 17 лет поступать в театральный институт им. Щукина. «Если бы мне было 20, я бы даже не поехал в Москву. Тут сыграли юность, романтизм, непосредственность, подростковый максимализм. Грезил о театральном институте им. Щукина, потому что его окончил Андрей Миронов — мой любимый актер. В 11-м классе я прочёл его биографию, где он описывает «Щуку» как какое-то волшебное место. И решил тоже туда поступать. Пришел на вступительные экзамены и увидел студентов: все были такие красивые, и ни одного казаха, азиата, все славяне», — вспоминает актёр в интервью изданию "Hello!".

«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану

Но после окончания учёбы Аскар решил вернуться на родину: «Прожив тут шесть лет, в 2018 году я вернулся в Казахстан. Ушёл из театра, потому что толком ничего не играл, да и со съёмками в кино как-то не складывалось. Подумал, что надо перезагрузиться. И уехал в Алматы. Там начал сниматься в казахском кино, набил руку, поднаторел в уверенности».

«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану

Но даже когда актёр начал стремительно получать роли в российском кино, мысль о переезде в Москву его уже не посещала: «Я живу в Астане. Там всегда солнце за окном. И свои люди. Я много где бывал. Москва однозначно лучше, чем Астана. Объективно. У нас плитка не такая классная, как в Москве, но мне приятнее ходить по разбитой брусчатке в родном городе, особенно в старой его части, где я посещал театральную студию. Знаешь, есть лучшее, а есть своё, родное, связанное со счастливым детством. Конечно, полно городов, где чище воздух, где быстрее общественный транспорт, где еда вкуснее, а вода не такая «металлическая». Но мне это всё не надо: лучше я проживу на семь лет меньше, зато там, где хочу».

«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану

К тому же, уехав из Москвы, актёр освободил себя от амплуа стереотипного нацмена в российском кино: «Не так давно предлагали сыграть какого-то глупого парня бурята, которого белка ударила в глаз. А в городе он ведёт себя как Тарзан. И весь фильм над ним смеются, что он глупый. Конечно, я отказался. Не хочу никакие национальности обижать. Как после такого бурятам в глаза смотреть буду? Поток этнических ролей я перекрыл, уехав из Москвы. Удивительно, но сейчас меня зовут на роли парней-россиян. Если утверждают, то могут потом поменять имя героя на более подходящее для моей внешности. Был он, допустим, Антоном, а стал Камилем. Конечно, я понимаю, что не сыграю славянина. Но Россия очень многонациональная страна».
№ 1
Андрей (Омск)   18.08.2025 - 20:46
Родной дом всегда тянет, особенно восточных людей. читать далее>>
«Циники»: Психология ИИ – измены и интернета
«Я инфотатарин»: Аскар Ильясов противостоит Светлане Ивановой в тизере драмеди «Циники»
«Математика и физика меня заземлили»: Аскар Ильясов о необычном хобби
персоны
Ансар ИльясовАскар ИльясовАндрей Миронов
фильмы
Лихие. Глава 2Нулевой пациентЦиникиЭпидемия-2

«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану фотографии
«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану фотографии
«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану фотографии
«Есть лучшее, а есть своё, родное»: Аскар Ильясов объяснил, почему вернулся из Москвы в Астану фотографии
