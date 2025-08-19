Кино-Театр.Ру
Рыночные отношения: Катя Кабак, Елена Николаева и Александра Киселева

19 августа
2025 год

19 августа 2025
15 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ документального проекта «Черкизон. Ад и рай новой России» о самом крупном рынке страны, на котором держалась одна из мощнейших бизнес-империй. Первыми историю о том, как функционировал, кем контролировался, кого кормил, и почему был уничтожен Черкизовский рынок посмотрели Тимур Родригез и Катя Кабак, Елена Николаева, Александра Киселева, Жан Просянов, Гавриил Гордеев и другие.

фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

фото: Елена Николаева

фото: Алена Жигалова

фото: Виктория Богатырева

фото: Сергей Романович

фото: Александра Киселева

фото: Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Вадим Ватагин

фото: Жан Просянов

Смотрите «Черкизон. Ад и Рай новой России» с 19 августа в Okko.

«Черкизон. Ад и рай новой России»
