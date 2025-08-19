Рыночные отношения: Катя Кабак, Елена Николаева и Александра Киселева

15 августа в летнем кинотеатре Okko на ВДНХ состоялся премьерный показ документального проекта «Черкизон. Ад и рай новой России»
о самом крупном рынке страны, на котором держалась одна из мощнейших бизнес-империй. Первыми историю о том, как функционировал, кем контролировался, кого кормил, и почему был уничтожен Черкизовский рынок посмотрели Тимур Родригез
и Катя Кабак
, Елена Николаева
, Александра Киселева
, Жан Просянов
, Гавриил Гордеев
и другие.
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак
фото: Елена Николаева
фото: Алена Жигалова
фото: Виктория Богатырева
фото: Сергей Романович
фото: Александра Киселева
фото: Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Вадим Ватагин
Смотрите «Черкизон. Ад и Рай новой России» с 19 августа в Okko.
фото: Жан Просянов
«Черкизон. Ад и рай новой России»
обсуждение >>