Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях

Лето стремительно заканчивается, а вот фото из отпуска — нет. На днях Милла Йовович опубликовала серию снимков из путешествия на Гавайи, где она отдыхала вместе с мужем Полом Андерсеном и тремя дочерьми.
Актриса рассказала, что сразу после прилета им пришлось эвакуироваться из-за угрозы цунами: «Добро пожаловать в наш первый тропический отпуск за десять лет! Какое незабываемое время с детьми и друзьями! Мы прилетели — и сразу пришлось эвакуироваться из-за предупреждения о цунами, но как только первый стресс прошёл, дальше всё было как по маслу», — написала она в посте.
Однако даже во время отпуска актриса и ее муж просыпались рано утром и шли работать над фильмом: «Мы с Полом вставали в четыре тридцать утра каждый день на Гавайях, потому что занимались монтажом и музыкой к моему новому фильму Protector, который выйдет в начале следующего года. А с тех пор как вернулись домой, мы каждый день работаем над саундтреком и финальным сведением звука. И вот девочки решили устроить нам романтический ужин дома, чтобы мы могли хоть немного отдохнуть! Это было так мило!» — рассказала Милла. Актриса с семьей побывала и в других штатах США. Их путешествие началось с Калифорнии и закончилось в Юте.
