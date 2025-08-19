Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях

19 августа
2025 год

Лайфстайл >>
19 августа 2025
Лето стремительно заканчивается, а вот фото из отпуска — нет. На днях Милла Йовович опубликовала серию снимков из путешествия на Гавайи, где она отдыхала вместе с мужем Полом Андерсеном и тремя дочерьми.

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович и Пол Андерсон

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович с дочерью Эвер

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович и Пол Андерсон

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Дети Миллы Йовович

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович с дочерью Ошин

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович с дочерью Эвер

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович с дочерью Дэшилл

Актриса рассказала, что сразу после прилета им пришлось эвакуироваться из-за угрозы цунами: «Добро пожаловать в наш первый тропический отпуск за десять лет! Какое незабываемое время с детьми и друзьями! Мы прилетели — и сразу пришлось эвакуироваться из-за предупреждения о цунами, но как только первый стресс прошёл, дальше всё было как по маслу», — написала она в посте.

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович и Пол Андерсон

Однако даже во время отпуска актриса и ее муж просыпались рано утром и шли работать над фильмом: «Мы с Полом вставали в четыре тридцать утра каждый день на Гавайях, потому что занимались монтажом и музыкой к моему новому фильму Protector, который выйдет в начале следующего года. А с тех пор как вернулись домой, мы каждый день работаем над саундтреком и финальным сведением звука. И вот девочки решили устроить нам романтический ужин дома, чтобы мы могли хоть немного отдохнуть! Это было так мило!» — рассказала Милла. Актриса с семьей побывала и в других штатах США. Их путешествие началось с Калифорнии и закончилось в Юте.

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович с дочерью Эвер

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович с дочерью Эвер

Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях
фото: Милла Йовович и Пол Андерсон
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Ангелина_Сокол   19.08.2025 - 14:42
Эвер прям полная копия мамы, очень похожи)) Хорошо отдохнули, я бы тоже не отказалась от такого отпуска на Гавайях) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сезон отпусков: Как Рената Литвинова, Александр Петров и Паулина Андреева отдыхают этим летом
Поиск по меткам
дети
персоны
Пол АндерсонМилла Йовович

фотографии >>
Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях фотографии
Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях фотографии
Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях фотографии
Милла Йовович показала фото из отпуска на Гавайях фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.
Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Владимир Конкин
София Сальман
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Бехзод Хамраев
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Питер Галлахер
Кевин Диллон
Мария де Медейруш
Пётр Павловский
Мэттью Перри
Кира Седжвик
Джилл Сент-Джон
все родившиеся 19 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram