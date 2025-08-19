34-летняя Яна Гладких
стала мамой в третий раз. Актриса родила мужу Ивану Ширшову
дочку, которую назвали Ариной. Об этом она сообщила в социальных сетях.
«Мой плачь и моя улыбка будут рождаться на твоем лице, доченька… Будь счастлива, пожалуйста, и добро пожаловать, Арина Ивановна!»
— написала Яна.
Яна Гладких и звукооператор Иван Ширшов начали встречаться примерно в 2017 году, спустя два года после развода актрисы с первым мужем Никитой Ефремовым
. В браке со вторым мужем Иваном Яна также родила двух сыновей — Льва и Степана. Второй мальчик мог не родиться, так как во время беременности Яны врачи диагностировали
ему врожденный порок сердца. Актриса не захотела отказываться от ребенка и решила бороться за его жизнь. Так она собрала 4,5 миллиона рублей и смогла оплатить ему операцию в Германии
.
