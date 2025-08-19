Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Яна Гладких стала мамой в третий раз

19 августа
2025 год

Лайфстайл >>
19 августа 2025
34-летняя Яна Гладких стала мамой в третий раз. Актриса родила мужу Ивану Ширшову дочку, которую назвали Ариной. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Яна Гладких стала мамой в третий раз

«Мой плачь и моя улыбка будут рождаться на твоем лице, доченька… Будь счастлива, пожалуйста, и добро пожаловать, Арина Ивановна!» — написала Яна.

Яна Гладких стала мамой в третий раз

Яна Гладких и звукооператор Иван Ширшов начали встречаться примерно в 2017 году, спустя два года после развода актрисы с первым мужем Никитой Ефремовым. В браке со вторым мужем Иваном Яна также родила двух сыновей — Льва и Степана. Второй мальчик мог не родиться, так как во время беременности Яны врачи диагностировали ему врожденный порок сердца. Актриса не захотела отказываться от ребенка и решила бороться за его жизнь. Так она собрала 4,5 миллиона рублей и смогла оплатить ему операцию в Германии.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Яна Гладких станет мамой в третий раз
Новорожденному сыну Яны Гладких провели операцию на сердце
Яна Гладких попросила помощи для ещё не рождённого ребёнка
Поиск по меткам
дети
персоны
Яна ГладкихНикита Ефремов

фотографии >>
Яна Гладких стала мамой в третий раз фотографии
Яна Гладких стала мамой в третий раз фотографии
Яна Гладких стала мамой в третий раз фотографии
Яна Гладких стала мамой в третий раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.
Владимир Шустов
16 августа ушёл из жизни актёр Владимир Шустов.
Дмитрий Гранкин
12 августа ушёл из жизни актёр Дмитрий Гранкин.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Владимир Конкин
София Сальман
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Бехзод Хамраев
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Питер Галлахер
Кевин Диллон
Мария де Медейруш
Пётр Павловский
Мэттью Перри
Кира Седжвик
Джилл Сент-Джон
все родившиеся 19 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram