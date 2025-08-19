Кино-Театр.Ру
Суд отклонил жалобу и оставил приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук без изменений

19 августа
2025 год

Лайфстайл >>
19 августа 2025
Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты театрального режиссера Евгении Беркович и сценариста Светланы Петрийчук. Они останутся в колонии. Об этом сообщает РБК.

Суд отклонил жалобу и оставил приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук без изменений

Во время заседания Женя обратила внимание на все перечисленные защитниками нарушения, которые были проигнорированы во время вынесения приговора, и заявила, что, учитывая их, дело вообще не должно было быть заведено: «Человек с юридическим образованием не может не обращать внимание на такие нарушения, не может совершать такие нарушения. Либо эти решения на всех этапах принимались не в связи с законом, каким бы то ни было, а какими-то неведомыми мне людьми по каким-то неведомым нам причинам», — сказала она. Также Беркович предположила, что есть люди, которые приняли решение «сделать лично мне и Светлане Александровне плохо»: «Если это так, эта цель полностью достигнута — мне плохо».

Суд отклонил жалобу и оставил приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук без изменений

Беркович напомнила, что, пока она была в заключении, умерла ее бабушка, второй бабушке, которую она назвала своим самым близким человеком, более 90 лет и она может не дожить до конца ее срока. По словам режиссера, двум ее приемным дочерям «с тяжелой ментальной инвалидностью» становится хуже из-за заключения матери: «Ну и в конце концов, есть я. Я сейчас в плохом и физическом и психологическом состоянии. Оно становится хуже. У меня тяжелый депрессивный эпизод, с которым сделать ничего невозможно в этих условиях, потому что получить необходимые препараты я не могу, психиатра здесь нет», — пояснила она, добавив, что не может нормально есть и спать. Женя попросила отменить приговор и вынести другое решение, которое позволит ей и Петрийчук выйти на свободу. Светлана коротко сказала о своей невиновности и попросила ее оправдать.

Суд отклонил жалобу и оставил приговор Жене Беркович и Светлане Петрийчук без изменений

Дело против театральных деятельниц возбудили из-за постановки «Финист Ясный Сокол», которую срежиссировала Беркович по пьесе Петрийчук. В июле 2024 года их приговорили к шести годам колонии по делу об оправдании терроризма.
суд
персоны
Евгения БерковичСветлана Петрийчук

