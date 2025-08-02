Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака

47-летняя Летиция Каста
и 42-летний Луи Гаррель
разводятся после восьми лет брака, согласно информации французского таблоида "Paris Match"
, ссылающегося на источник, близкий к паре. Супруги расстались ещё в конце весны: Гаррель съехал из парижской квартиры, оставив её Летиции и их четырёхлетнему сыну.
Согласно источнику, решение расстаться было обоюдным и через бракоразводный процесс Летиция и Луи хотят пройти спокойно и без скандалов. Летиция и Луи познакомились в 2015 году на Каннском кинофестивале, а спустя 2 года поженились. До встречи с Летицией у Гарреля был пятилетний роман с актрисой Валерией Бруни-Тедески
, с которой он удочерил девочку из Сенегала Селин. У Летиции, помимо сына от Гарреля, есть трое детей от предыдущих отношений.
обсуждение >>