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Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака

2 августа
2025 год

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2 августа 2025
47-летняя Летиция Каста и 42-летний Луи Гаррель разводятся после восьми лет брака, согласно информации французского таблоида "Paris Match", ссылающегося на источник, близкий к паре. Супруги расстались ещё в конце весны: Гаррель съехал из парижской квартиры, оставив её Летиции и их четырёхлетнему сыну.

Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака

Согласно источнику, решение расстаться было обоюдным и через бракоразводный процесс Летиция и Луи хотят пройти спокойно и без скандалов. Летиция и Луи познакомились в 2015 году на Каннском кинофестивале, а спустя 2 года поженились. До встречи с Летицией у Гарреля был пятилетний роман с актрисой Валерией Бруни-Тедески, с которой он удочерил девочку из Сенегала Селин. У Летиции, помимо сына от Гарреля, есть трое детей от предыдущих отношений.
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№ 4
Олеся2027   3.08.2025 - 13:57
Будто бы тренд какой-то пошел, встречаются годами, вместе живут, и сразу разводятся, столько потраченных лет, затем сваливают мужики своей жизнью заниматься, а женщина с детьми должна миллион дел одновременно... читать далее>>
№ 3
Эльнинья   3.08.2025 - 13:15
... 10 лет. Они до свадьбы встречались 2 года. И у неё уже на тот момент было трое детей (две девочки и мальчик). Четверо детей от разных мужчин. Хорошо если отцы принимают участие в их жизни. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   3.08.2025 - 12:28
8 лет такой срок, когда уже точно ясно твой человек или нет. Все о нем, о ней знаешь. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   2.08.2025 - 17:46
И как всегда, сходятся-расходятся, не прожив под одной крышей и 10 лет. У одного есть уже ребёнок от прошлых отношений, у неё тоже трое. Теперь вот общий сын. Пойдут дальше искать пару и рожать детей. читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака фотографии
Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака фотографии
Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака фотографии
Летиция Каста и Луи Гаррель разводятся после 8 лет брака фотографии
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