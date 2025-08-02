Звёздная болезнь: Джастин Тимберлэйк признался, что ему диагностировали болезнь Лайма

Завершив не самое удачное в своей жизни мировое концертное турне, длившееся два года, 44-летний Джастин Тимберлэйк выступил с неожиданным заявлением. Артист написал в своих соцсетях, что страдает болезнью Лайма (клещевым боррелиозом). «Как многие из вас знают, я человек закрытый. Но, размышляя о туре, я захотел вам немного рассказать о том, что со мной происходит. У меня были проблемы со здоровьем, и мне диагностировали болезнь Лайма. И я об этом говорю не для того, чтобы меня пожалели, но чтобы пролить свет на то, с чем мне приходилось справляться за занавесом».
Этим признанием Джастин хотел ответить на многочисленную критику своих концертов. Зрители из разных стран массово жаловались в соцсетях на то, что Джастин халтурит: примитивно двигается на сцене и почти не поёт. На концерте в Румынии Джастин натянул капюшон на глаза и предложил зрителям самим спеть одну из песен. Чуткие поклонники молниеносно заметили изменения в поведении артиста и были серьёзно обеспокоены его состоянием, задаваясь вопросом, способен ли он вообще выступать? Обладатели чувства юмора шутили, что с тем же успехом Джастин мог выступать по электронной почте — разницу никто бы не заметил. По следам ламентаций в соцсетях в СМИ начали появляться аналитические статьи и колонки, в которых журналисты пытались разобраться, что же не так с Джастином.
фото: Тот самый концерт в Румынии
Поэтому артист решил внести ясность: «Если вы сталкивались с этим заболеванием или знаете кого-то, кто им болел, вы в курсе: жизнь с ним может быть невероятно изнурительной, как в физическом, так и в психическом смысле. Когда мне озвучили диагноз, я был в шоке. Но по крайней мере, я понял, почему во время выступления на сцене я чувствую невероятную боль или испытываю жуткую усталость и недомогание. И я оказался перед выбором: прекратить выступать или продолжать и пытаться как-то выпутываться на ходу? Я решил, что радость, которую мне доставляют живые выступления, перевешивает мимолётный стресс, который испытывает моё тело».
И действительно, заболевание, подобное клещевому боррелиозу, вполне могло объяснить низкое качество выступлений артиста. Среди симптомов боррелиоза: повышенная утомляемость, боль в мышцах и суставах, тошнота, слабость, спутанность сознания, низкая концентрация внимания. Проблема только в том, что болезнь Лайма в последние годы стала как-то немилосердно быстро распространятся в среде представителей шоу-бизнеса и даже получила статус «болезни богатых». На болезнь Лайма списали все свои недомогания Лина Данэм, Бен Стиллер, , Белла Хадид, Эми Шумер, Алек Болдуин и ещё косой десяток моделей и блогеров. Таким образом, боррелиоз стал палочкой-выручалочкой для знаменитостей, замеченных, скажем так, в нерабочем состоянии. Поэтому каждое подобное признание вызывает вполне резонную ухмылку недоверия. Особенно, если вспомнить, что год назад Джастин был арестован за вождение в нетрезвом виде, после чего появились слухи об алкогольной зависимости артиста.
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