СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса

В начале июля в загородном доме гендиректора МХАТа им. ГорькогоВладимира Кехманапрошли обыски в рамках дела о растрате бюджетных средств. Кехмана вызвали на допрос, после чего отпустили по подписку о невыезде из Москвы. Что не помешало ему присутствовать на Божественной литургии в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.
28 июля Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана уголовное дело по части шестой статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Согласно источнику издания "Фонтанка", зеркальное уголовное дело (по статье 291 «Дача взятки») было возбуждено в отношении Марата Каргинова, гендиректора компании «РСК-Ренессанс», которая в 2023 году получила почти миллиардный контракт на текущий ремонт здания МХАТа им. Горького. А также занимается реставрацией Биржи и офиса дирекции Культурного форума, возглавляемого Владимиром Кехманом.
фото: Владимир Кехман с семьёй
По данным "Фонтанки", в основе уголовных дел по получению и даче взятки лежит инцидент 2022 года, в ходе которого Каргинов (по договорённости с Кехманом), заплатил 27 миллионов рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив автомашину на одну из своих фирм. По версии СКР, автомобиль всё это время был в распоряжении Владимира Кехмана — таким образом Каргинов "отблагодарил" Кехмана за получение строительных контрактов. 29 июля Кехмана и Каргинова допросили, предъявили им обвинения и отпустили без подписки о невыезде.
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