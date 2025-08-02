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СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса

2 августа
2025 год

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2 августа 2025
В начале июля в загородном доме гендиректора МХАТа им. Горького Владимира Кехмана прошли обыски в рамках дела о растрате бюджетных средств. Кехмана вызвали на допрос, после чего отпустили по подписку о невыезде из Москвы. Что не помешало ему присутствовать на Божественной литургии в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса

28 июля Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана уголовное дело по части шестой статьи 290 УК «Получение взятки в особо крупном размере». Согласно источнику издания "Фонтанка", зеркальное уголовное дело (по статье 291 «Дача взятки») было возбуждено в отношении Марата Каргинова, гендиректора компании «РСК-Ренессанс», которая в 2023 году получила почти миллиардный контракт на текущий ремонт здания МХАТа им. Горького. А также занимается реставрацией Биржи и офиса дирекции Культурного форума, возглавляемого Владимиром Кехманом.

СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса
фото: Владимир Кехман с семьёй

По данным "Фонтанки", в основе уголовных дел по получению и даче взятки лежит инцидент 2022 года, в ходе которого Каргинов (по договорённости с Кехманом), заплатил 27 миллионов рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив автомашину на одну из своих фирм. По версии СКР, автомобиль всё это время был в распоряжении Владимира Кехмана — таким образом Каргинов "отблагодарил" Кехмана за получение строительных контрактов. 29 июля Кехмана и Каргинова допросили, предъявили им обвинения и отпустили без подписки о невыезде.
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№ 1
Тульский парень   2.08.2025 - 20:30
Пару лет назад на такую мелочь никто не обратил бы внимание. Всего один Мэрс. До 821 объекта недвижки далеко. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса фотографии
СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса фотографии
СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса фотографии
СК обвинил Владимира Кехмана в получении взятки в размере Мерседеса V-класса фотографии
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