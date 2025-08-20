«Мы большие фанаты рок-музыки»: Лео Канделаки рассказал о музыкальном дуэте с Сосо Павлиашвили

24-летний Лео Канделаки
как артист развивается сразу в нескольких направлениях, пробуя себя в роли и музыканта, и телеведущего, и актера. Недавно, например, он выпустил совместный трек с Сосо Павлиашвили
под названием «Без любви»
. О сотрудничестве и давнем знакомстве с певцом Лео рассказал
в интервью журналу «Hello!».
Познакомились артисты, когда Лео было всего 9 лет: «Я пришел к нему на студию – его звукорежиссер Василий Ткачук помимо того, что записывал им песни, преподавал гитару. Я занимался, и Сосо видел, что я погружен в музыку с самого детства. В 13-14 лет там же, на студии, вместе с группой «Погружение» я записал свой первый альбом. Нам с Сосо нравится одно музыкальное направление – мы большие фанаты рок-музыки, мы оба грузины, и несмотря на то что мы из разных поколений, мы начали сотрудничать на этой почве»
.
А музыку для трека «Без любви» Сосо написал, когда ему было 16 лет и он жил в Тбилиси: «На протяжении многих лет дружбы, взаимодействия и работы мы пришли к тому, что нам нужна песня. Нам очень интересно друг с другом музыкально, Сосо для меня как родной – я знаю его очень много лет. Он мне, как артисту, сделал подарок жизни: спеть с ним – это навсегда. Песню «Без любви» мы писали совместно, рифф и демозапись были сделаны еще Сосо, когда ему было 16 лет и он жил в городе Тбилиси – там родилась моя мама и там они познакомились, поэтому мы так близко дружим семьями. Сосо прислал мне демозапись, я услышал этот рифф, как-то его переосмыслил, и мы сделали совместную музыкальную композицию»
, — рассказал Лео.
обсуждение >>