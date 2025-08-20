Кино-Театр.Ру
«Мы большие фанаты рок-музыки»: Лео Канделаки рассказал о музыкальном дуэте с Сосо Павлиашвили

20 августа
2025 год

Лайфстайл >>
20 августа 2025
24-летний Лео Канделаки как артист развивается сразу в нескольких направлениях, пробуя себя в роли и музыканта, и телеведущего, и актера. Недавно, например, он выпустил совместный трек с Сосо Павлиашвили под названием «Без любви». О сотрудничестве и давнем знакомстве с певцом Лео рассказал в интервью журналу «Hello!».

Познакомились артисты, когда Лео было всего 9 лет: «Я пришел к нему на студию – его звукорежиссер Василий Ткачук помимо того, что записывал им песни, преподавал гитару. Я занимался, и Сосо видел, что я погружен в музыку с самого детства. В 13-14 лет там же, на студии, вместе с группой «Погружение» я записал свой первый альбом. Нам с Сосо нравится одно музыкальное направление – мы большие фанаты рок-музыки, мы оба грузины, и несмотря на то что мы из разных поколений, мы начали сотрудничать на этой почве».

А музыку для трека «Без любви» Сосо написал, когда ему было 16 лет и он жил в Тбилиси: «На протяжении многих лет дружбы, взаимодействия и работы мы пришли к тому, что нам нужна песня. Нам очень интересно друг с другом музыкально, Сосо для меня как родной – я знаю его очень много лет. Он мне, как артисту, сделал подарок жизни: спеть с ним – это навсегда. Песню «Без любви» мы писали совместно, рифф и демозапись были сделаны еще Сосо, когда ему было 16 лет и он жил в городе Тбилиси – там родилась моя мама и там они познакомились, поэтому мы так близко дружим семьями. Сосо прислал мне демозапись, я услышал этот рифф, как-то его переосмыслил, и мы сделали совместную музыкальную композицию», — рассказал Лео.
обсуждение
№ 7
Yanina Sokolova   23.08.2025 - 21:29
... Поищите, как найдёте отпишитесь - мне на удивление понравился, хотя ожидала вообще разочарования. читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 12:29
Стало интересно) Нужно поискать это творение. Не удивлюсь, если получился хороший трек. читать далее>>
№ 5
Angelika77   22.08.2025 - 20:37
Чисто подмазался, чтобы спеть с СОСО, а потом те же басни будет рассказывать про другого исполнителя. читать далее>>
№ 4
Тульский парень   22.08.2025 - 18:29
Особенный фанат СОСО, человек не поющий в этом жанре и ни разу про него не говорящий. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   21.08.2025 - 11:35
Попрыгает с помощью мамы пару лет, потом исчезнет с горизонта как все остальные бесперспективные дети известных родителей. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Всего сообщений: 7
что почитать?

