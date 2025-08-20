Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали

Почему бы не сыграть свадьбу дважды? Подумала Катерина Шпица
и уехала вместе с мужем, фитнес-тренером Русланом Пановым, на Бали, чтобы еще раз провести торжественную церемонию.
«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков. Это видео — не с простой костюмированной фотосессии, а небольшой отрывок нашей балийской свадьбы, которую мы задумали, когда были на Бали в прошлый раз»
, — рассказала актриса в социальных сетях.
Катерина Шпица и Руслан Панов поженились в 2021 году. От первого брака с Константином Адаевым
актриса воспитывает 13-летнего сына Германа.
