Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали

20 августа
2025 год

Лайфстайл >>
20 августа 2025
Почему бы не сыграть свадьбу дважды? Подумала Катерина Шпица и уехала вместе с мужем, фитнес-тренером Русланом Пановым, на Бали, чтобы еще раз провести торжественную церемонию.

Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали

«Как-то раз мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков. Это видео — не с простой костюмированной фотосессии, а небольшой отрывок нашей балийской свадьбы, которую мы задумали, когда были на Бали в прошлый раз», — рассказала актриса в социальных сетях.

Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали

Катерина Шпица и Руслан Панов поженились в 2021 году. От первого брака с Константином Адаевым актриса воспитывает 13-летнего сына Германа.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Дмитрий А. Мишин   20.08.2025 - 16:44
Каждый год можно отмечать, если так подумать. Без шикарных гуляний, скромно дома, как любой другой праздник. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   20.08.2025 - 15:20
А почему бы не просто так отметить годовщину свадьбы, а не типа играть её? Так можно в каждой стране гулять каждый год свадьбу, но это будет лишь праздник, но никак не официальное узаконивание отношений. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
любовь
персоны
Константин АдаевКатерина Шпица

фотографии >>
Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали фотографии
Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали фотографии
Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали фотографии
Катерина Шпица сыграла свадьбу на Бали фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Игорь Григорьев (III)
Сергей Иванов (V)
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Александр Сафронов
Борис Токарев
Мариус Штандель
Дарья Юрченко
Эми Адамс
Мишель Альфа
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Эндрю Гарфилд
Ремо Джироне
Лиана Либерато
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен