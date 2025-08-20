Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук

20 августа
2025 год

Лайфстайл >>
20 августа 2025
Фестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче» открылся в Калининграде в 13-й раз. Ведущими торжественной церемонии открытия стали Юрий Стоянов и Олег Савостюк, а среди гостей первого дня смотра были Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Федор Бондарчук, Любовь Толкалина, Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица, Марина Доможирова, Макар Хлебников и другие.

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Аня Чиповская

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Федор Бондарчук

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Роман Евдокимов

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Катерина Шпица

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Марина Доможирова

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Егор Корешков

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Макар Хлебников

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Олеся Судзиловская

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Елена Николаева

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Анна Банщикова

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Анна Цуканова-Котт и Михаил Врубель

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Юрий Стоянов

Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
фото: Олег Савостюк

XIII фестиваль «Короче» проходит в Калининграде с 19 по 24 августа.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Lisa-Lisa Nast   20.08.2025 - 18:43
Кажется, Гоша Рубчинский набрал вес, сделал немного пластики и завязал роман с Катериной Шпицей. Или это все-таки ее муж? Судя по предыдущей заметке, муж. Уф, слава богу. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Ксения АндриановаАнна БанщиковаФёдор БондарчукАрам ВардеванянЮлия ВолковаМихаил ВрубельМарина ДоможироваРоман ЕвдокимовАнтон КалинкинВладислав КанопкаЕгор КорешковМаксим КоролёвМария Михалкова-Кончаловская (II)Пётр НатаровЕлена Николаева (II)Олег Савостюк (II)Евгений СангаджиевЮрий СтояновОлеся СудзиловскаяИван Твердовский (II)Любовь ТолкалинаМакар ХлебниковАнна Цуканова-КоттАнна ЧиповскаяКатерина Шпица

фотографии >>
Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук фотографии
Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук фотографии
Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук фотографии
Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Софья Шельменкина
Ушла из жизни актриса Софья Шельменкина.

День рождения >>

Валерий Афанасьев
Игорь Григорьев (III)
Сергей Иванов (V)
Андрей Кончаловский
Ирина Мазуркевич
Ходжадурды Нарлиев
Александр Сафронов
Борис Токарев
Мариус Штандель
Дарья Юрченко
Эми Адамс
Мишель Альфа
Бен Барнс
Жозе Вилкер
Эндрю Гарфилд
Ремо Джироне
Лиана Либерато
все родившиеся 20 августа >>

Афиша кино >>

Геля
комедия, криминальный фильм
Россия, 2025
Девушка Миллера
триллер, эротика
США, 2024
Диспетчер
боевик, триллер
США, 2024
Она сказала «Да!»
драма
Великобритания, 2023
Побег из зоопарка
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2024
Миссия: Взломать экзамен
комедия, молодежный фильм, семейное кино
США, 2025
Рецепт счастья
драма, комедия, музыкальный фильм, трагикомедия
Франция, 2025
Случай с фортепиано
комедия
Франция, 2025
Астрал. Заклятие мёртвых
мистика, фильм ужасов
Турция, 2024
Беловежская пуща. Зубр Бублик и большой побег
приключения
Беларусь, 2025
Дети-шпионы
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram