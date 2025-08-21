что почитать?

И признался, что не хотел становиться актером

Владимир Епифанцев рассказал, что шьет одежду в свободное время

Бумер против зумера на самых известных автотрассах мира

И у Питта не болид: «Формула 1» — гоночный блокбастер Джозефа Косински

Пан или пропал: как «Cредневековье» рассказывает о национальном герое Чехии

Новости кино

НТВ представляет: продолжение «Мухтара», «Трудно быть богом» и другие премьеры нового телесезона

Канал рассказал о том, что ждет зрителей в ближайшие месяцы