Владимир Епифанцев рассказал, что шьет одежду в свободное время

На днях в Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «НейроВася»
, в котором в голову полицейского в исполнении Владимира Епифанцева
попадает искусственный интеллект, повышающий его KPI. В интервью с «Газетой.Ru» актер поделился
мнением о стремительном развитии нейросетей, а также рассказал, чем занимается в свободное время.
Технологии и искусственный интеллект, по мнению актера, только упрощают людям жизнь, поэтому опасности он в них не видит: «Жизнь и ее способность преображаться — это обалденная вещь. Я истинно кайфую, когда наблюдаю, как развивается техногенная и электронная культура. С нетерпением жду, когда по улицам будут ходить роботы и все начнет строиться на взаимодействии человека и машины. С детства обожаю фантастику и с восторгом наблюдаю, как многие вещи уже можно наблюдать прямо сейчас, даже круче»
.
Владимир также признался, что не хотел становиться актером и до сих пор не определился с профессией: «Актерство — это просто так случилось, я стремился к другим средствам самовыражения, но так и не смог закрепиться в этих областях. Мой интерес лежит в несколько иных сферах творчества, но тем не менее актерская профессия позволяет мне рассматривать свою жизнь как метафору. Я не искушен хорошими ролями, но мне кажется — настало время это изменить. Хоть я и известный актер, однако хороших ролей еще не было»
.
Но в случае, если из-за развития нейросетей Епифанцев останется без работы, он будет шить людям одежду: «Я бы задумался, а что я могу теперь предложить обществу. Мне нравится приносить пользу людям и делать что-то качественное. Скорее всего, я сконцентрировался бы на пошиве качественной одежды, чем я занимаюсь сейчас лишь в свободное время для души»
.
