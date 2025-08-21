Кино-Театр.Ру
Владимир Епифанцев рассказал, что шьет одежду в свободное время

21 августа
21 августа 2025
На днях в Санкт-Петербурге завершились съемки сериала «НейроВася», в котором в голову полицейского в исполнении Владимира Епифанцева попадает искусственный интеллект, повышающий его KPI. В интервью с «Газетой.Ru» актер поделился мнением о стремительном развитии нейросетей, а также рассказал, чем занимается в свободное время.

Технологии и искусственный интеллект, по мнению актера, только упрощают людям жизнь, поэтому опасности он в них не видит: «Жизнь и ее способность преображаться — это обалденная вещь. Я истинно кайфую, когда наблюдаю, как развивается техногенная и электронная культура. С нетерпением жду, когда по улицам будут ходить роботы и все начнет строиться на взаимодействии человека и машины. С детства обожаю фантастику и с восторгом наблюдаю, как многие вещи уже можно наблюдать прямо сейчас, даже круче».

Владимир также признался, что не хотел становиться актером и до сих пор не определился с профессией: «Актерство — это просто так случилось, я стремился к другим средствам самовыражения, но так и не смог закрепиться в этих областях. Мой интерес лежит в несколько иных сферах творчества, но тем не менее актерская профессия позволяет мне рассматривать свою жизнь как метафору. Я не искушен хорошими ролями, но мне кажется — настало время это изменить. Хоть я и известный актер, однако хороших ролей еще не было».

Но в случае, если из-за развития нейросетей Епифанцев останется без работы, он будет шить людям одежду: «Я бы задумался, а что я могу теперь предложить обществу. Мне нравится приносить пользу людям и делать что-то качественное. Скорее всего, я сконцентрировался бы на пошиве качественной одежды, чем я занимаюсь сейчас лишь в свободное время для души».
№ 6
Porutchyk (Магадан - Великий Новгород)   23.08.2025 - 12:25
Володя большой молодец в том плане, что держит всю актёрскую жизнь себя в отличной спортивной форме. Я когда его в первый раз на экране увидел, то подумал, что парнишка лет на десять, минимум, моложе... читать далее>>
№ 5
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 12:17
Из двух кусков ткани и я мог бы сшить майку или трусы, что-то простенькое. Все мы немного Епифанцевы. читать далее>>
№ 4
Наталья Георгиевская   23.08.2025 - 06:59
Удивительно, как мы любим всех критиковать. На себя бы посмотрели. А я восхищаюсь Епифанцевым. Играет хорошо , смело высказывается о своих увлечениях и не пиарится. Его увлечение пошивом одежды достойно... читать далее>>
№ 3
Paul_Atreides (Санкт-Петербург)   23.08.2025 - 00:11
Прям какой-то кот Матроскин: Подумаешь… Я ещё и вышивать могу, и на машинке, м-м-м… тоже, м-м-м… Или анекдот: — Сёма, вы таки знаете, если бы я был королём, то жил бы лучше чем король. — Это почему? —... читать далее>>
№ 2
Angelika77   22.08.2025 - 20:33
да оно и видно, что актёрство не его профессия - никакого профессионализма и сложных ролей. Что попроще - то пожалуйста. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram