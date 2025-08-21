Кино-Театр.Ру
Мишель Уильямс подтвердила, что стала мамой в четвертый раз

21 августа
2025 год

21 августа 2025
В апреле этого года папарацци поймали Мишель Уильямс и ее супруга Томаса Кэйла на прогулке с новорожденным малышом, но только на днях актриса подтвердила рождение четвертого ребенка. В эфире шоу Джимми Киммела Мишель заявила о пополнении в семье и публично поблагодарила суррогатную мать, когда ведущая обратила внимание на безупречный внешний вид актрисы.

Мишель Уильямс подтвердила, что стала мамой в четвертый раз

«Я хочу сказать большое спасибо Кристин, потому что мой последний ребенок появился не благодаря моему телу. Наша маленькая девочка — это чудо благодаря Кристин», — заявила Мишель. Вместе с мужем она также воспитывает двоих детей и 19-летнюю дочь от покойного Хита Леджера.

Мишель Уильямс подтвердила, что стала мамой в четвертый раз
№ 1
ДаринаКароль   21.08.2025 - 15:46
С суррогатным материнством мамой можно становиться не только в 44, а даже в 60. читать далее>>
