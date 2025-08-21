Мишель Уильямс подтвердила, что стала мамой в четвертый раз

В апреле этого года папарацци поймали Мишель Уильямс
и ее супруга Томаса Кэйла на прогулке с новорожденным малышом, но только на днях актриса подтвердила рождение четвертого ребенка. В эфире шоу Джимми Киммела
Мишель заявила о пополнении в семье и публично поблагодарила суррогатную мать, когда ведущая обратила внимание на безупречный внешний вид актрисы.
«Я хочу сказать большое спасибо Кристин, потому что мой последний ребенок появился не благодаря моему телу. Наша маленькая девочка — это чудо благодаря Кристин»
, — заявила Мишель. Вместе с мужем она также воспитывает двоих детей и 19-летнюю дочь от покойного Хита Леджера
.
обсуждение >>