«Полина подает на развод»: Дмитрий Дибров подтвердил, что разводится с женой

В начале августа стало известно о разводеДмитрия и Полины Дибровых после 16 лет брака. Источники в окружении пары рассказывали, что причиной стала измена Полины с женатым предпринимателем и другом семьи Романом Товстиком. Сами супруги напрямую не обращались к поклонникам с заявлением о разводе, но каждый по-своему высказался на эту тему. Полина расставание отрицала. А Дмитрий вышел в ночной эфир и поговорил о женской неверности. Наконец, адвокаты от лица супругов подтвердили развод.
фото: Дмитрий и Полина Дибровы с адвокатами
«Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно», — написал адвокат Дмитрия в своем телеграм-канале.
