«Полина подает на развод»: Дмитрий Дибров подтвердил, что разводится с женой

21 августа
2025 год

21 августа 2025
В начале августа стало известно о разводе Дмитрия и Полины Дибровых после 16 лет брака. Источники в окружении пары рассказывали, что причиной стала измена Полины с женатым предпринимателем и другом семьи Романом Товстиком. Сами супруги напрямую не обращались к поклонникам с заявлением о разводе, но каждый по-своему высказался на эту тему. Полина расставание отрицала. А Дмитрий вышел в ночной эфир и поговорил о женской неверности. Наконец, адвокаты от лица супругов подтвердили развод.

Дмитрий и Полина Дибровы с адвокатами
фото: Дмитрий и Полина Дибровы с адвокатами

«Всем, кого это не касается. Полина Диброва подает на развод. Дмитрий Дибров не против расторгнуть отношения официально. Все имущественные вопросы урегулированы. Спора по детям нет. Родители будут воспитывать детей совместно», — написал адвокат Дмитрия в своем телеграм-канале.
№ 14
nord   24.08.2025 - 20:19
Наконец-то. читать далее>>
№ 13
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 15:24
Самое время найти помоложе и отвоевать через суд приличный кусок пирога. Устроить себе райскую жизнь. читать далее>>
№ 12
Yanina Sokolova   23.08.2025 - 21:26
... Во-во, меня это аж прям бесит. зачем такое делать? Просто выставляешь себя в нехорошем свете. читать далее>>
№ 11
Porutchyk (Магадан - Великий Новгород)   23.08.2025 - 13:05
Я не буду обсуждать личную жизнь публичных людей, согласно правил этого форума. читать далее>>
№ 10
Тульский парень   22.08.2025 - 18:24
... ))))))) при чем сам Дибров из 15 ступенек находится на первой. За 100 рублей. читать далее>>
«Все у нас в порядке»: Полина Диброва отрицает развод с мужем из-за измены
Дмитрий Дибров разводится с женой после 16 лет брака
Дмитрий Дибров

