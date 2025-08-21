«Гигантский океан ужаса»: Обри Плаза впервые высказалась о самоубийстве мужа

В начале года стало известно, что муж Обри Плазы
, режиссер Джефф Баэна
, покончил с собой
. Незадолго до трагедии пара рассталась: Обри уехала жить в Нью-Йорк, а Джефф остался в Лос-Анджелесе. Самоубийство Джеффа сильно подкосило актрису — она удалила
аккаунт в социальных сетях, отказалась стать ведущей 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» и вышла на публику
только спустя пять месяцев. В недавнем интервью
, приуроченном к выходу фильма «Милая, не надо!»
, Обри впервые прокомментировала самоубийство мужа.
Актриса призналась, что ее жизнь стала совершенно другой. Она сравнила свое состояние с сюжетом фильма «Ущелье»
: «В фильме с одной стороны обрыв, с другой тоже, а между ними ущелье, полное монстров, которые пытаются напасть. Когда я смотрела, мне показалось, что это очень похоже на горе. Всё время вокруг меня словно гигантский океан ужаса, он прямо передо мной, и я его вижу. Иногда мне хочется просто погрузиться в него и быть в нём. Иногда я просто смотрю на него, а иногда пытаюсь от него уйти. Но он всегда со мной»
, — сказала Обри.
Актрисе удалось не впасть в глубокую депрессию, однако она каждый день вынуждена прикладывать огромные эмоциональные усилия, чтобы чувствовать себя в порядке: «В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что продолжаю свое путешествие по этому миру. Думаю, что со мной всё в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу»
, — сказала она.
