Где снимали? Выпуск «Ярославль»
«Гигантский океан ужаса»: Обри Плаза впервые высказалась о самоубийстве мужа

21 августа
2025 год

21 августа 2025
В начале года стало известно, что муж Обри Плазы, режиссер Джефф Баэна, покончил с собой. Незадолго до трагедии пара рассталась: Обри уехала жить в Нью-Йорк, а Джефф остался в Лос-Анджелесе. Самоубийство Джеффа сильно подкосило актрису — она удалила аккаунт в социальных сетях, отказалась стать ведущей 82-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» и вышла на публику только спустя пять месяцев. В недавнем интервью, приуроченном к выходу фильма «Милая, не надо!», Обри впервые прокомментировала самоубийство мужа.

«Гигантский океан ужаса»: Обри Плаза впервые высказалась о самоубийстве мужа

Актриса призналась, что ее жизнь стала совершенно другой. Она сравнила свое состояние с сюжетом фильма «Ущелье»: «В фильме с одной стороны обрыв, с другой тоже, а между ними ущелье, полное монстров, которые пытаются напасть. Когда я смотрела, мне показалось, что это очень похоже на горе. Всё время вокруг меня словно гигантский океан ужаса, он прямо передо мной, и я его вижу. Иногда мне хочется просто погрузиться в него и быть в нём. Иногда я просто смотрю на него, а иногда пытаюсь от него уйти. Но он всегда со мной», — сказала Обри.

«Гигантский океан ужаса»: Обри Плаза впервые высказалась о самоубийстве мужа

Актрисе удалось не впасть в глубокую депрессию, однако она каждый день вынуждена прикладывать огромные эмоциональные усилия, чтобы чувствовать себя в порядке: «В целом, я здесь, и я функционирую. Я очень благодарна за то, что продолжаю свое путешествие по этому миру. Думаю, что со мной всё в порядке, но, очевидно, это похоже на ежедневную борьбу», — сказала она.
№ 2
Матвей Брикун   21.08.2025 - 19:34
Нужно не страдать и травмировать психику, а идти к врачам, можно пройти стадию психолога. Взять таблетки и пить, это даже нужно делать чтобы таблетки помогли притупить чувства. читать далее>>
№ 1
ДаринаКароль   21.08.2025 - 18:57
Да некоторые жёны так себя не ведут, как Обри после ухода своего бывшего. По ней явно видно, что актрисе плохо. читать далее>>
