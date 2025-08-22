Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку

22 августа
2025 год

Лайфстайл >>
22 августа 2025
21-летняя Милли Бобби Браун и её 23-летний муж Джейк Бонджови стали приёмными родителями. Супруги удочерили девочку, о чём рассказали подписчикам в запретграме.

21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку

«Этим летом в нашу семью пришло счастье — мы удочерили чудесную малышку. С волнением входим в эту новую главу под названием «Родительство», — написали супруги. В таблоидах уже появились добытые папарацци фотографии начинающих родителей, гуляющих с коляской по улицам Нью-Йорка.

21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку
фото: Милли Бобби Браун

Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, в мае 2024 поженились в кругу близких друзей, а спустя полгода сыграли пышную свадьбу для друзей. Милли и Джейк оба выросли в многодетных семьях и мечтают о собственной большой семье. По словам актрисы, Джейк настоял на том, чтобы они с Милли прежде всего поженились, а уже потом приступили к размножению. В эфире подкаста «Smartless» в марте этого года актриса призналась, что с детства хотела быть молодой мамой. «Моя мама родила первого ребёнка в 21 год, а папе моему тогда было 19 лет. И знаете, я мечтала об этом с тех пор, как встретила Джейка. Я с детства хотела быть мамой».

21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку
фото: Джейк Бонджови

«Конечно, я хочу сфокусироваться на развитии своей актёрской и продюсерской карьеры, но лично для меня ещё очень важно создать семью. Я очень хочу большую семью. Я одна из четырёх детей. Джейк тоже один из четырёх. Так что это определённо прописано в нашем будущем. И лично я не вижу никакой разницы между рождением и усыновлением», — подчеркнула актриса, которая уже тогда, по всей видимости, готовилась к появлению дочери.
версия для печати

обсуждение >>
№ 9
Мария_2191   26.08.2025 - 17:19
... Некоторые молодые пары на удивление могут стать лучше родителями, чем те, кому за 35+. Тут всё зависит от того, что у людей в голове. читать далее>>
№ 8
Undina 33 (Москва)   25.08.2025 - 09:19
Странно все это. Усыновление - серьезный шаг и огромная работа, требующая душевных и иных сил. Для взрослых людей с каким-то жизненным опытом. Здесь по сути парочка детей. Вряд ли они не могут по здоровью... читать далее>>
№ 7
Зая кареглазая   25.08.2025 - 08:20
Интересно, почему таким молодым разрешено усыновление? Ведь и правда дети ещё по сути, зачем им малыш? читать далее>>
№ 6
Киноман1985   24.08.2025 - 20:13
... там на демографию не давят. то тема чисто России. потому как посчитали в течении 70 лет население сократится вдвое. читать далее>>
№ 5
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 19:25
да они ещё сами по сути дети, куда торопятся? Чтобы вот так поиграть в родителей, а потом вернуть ребёнка обратно в детдом? читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«С удовольствием бы работала в доме престарелых»: Милли Бобби Браун о профессии мечты
Поиск по меткам
дети
персоны
Милли Бобби Браун

фотографии >>
21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку фотографии
21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку фотографии
21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку фотографии
21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.
Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.

День рождения >>

Валерий Баринов
Иван Бровин
Наталья Бузько
Зоя Виноградова
Анна Дубровская
Владимир Машков
Лаймонас Норейка
Галина Польских
Вероника Устимова
Брюс Ли
Альдо Маччоне
Элисон Пилл
Маршалл Томпсон
Уильям Фихтнер
Вера Фишер
Стефан Фрейсс
все родившиеся 27 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram