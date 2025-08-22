21-летняя Милли Бобби Браун удочерила девочку

21-летняя Милли Бобби Браун и её 23-летний муж Джейк Бонджови стали приёмными родителями. Супруги удочерили девочку, о чём рассказали подписчикам в запретграме.
«Этим летом в нашу семью пришло счастье — мы удочерили чудесную малышку. С волнением входим в эту новую главу под названием «Родительство», — написали супруги. В таблоидах уже появились добытые папарацци фотографии начинающих родителей, гуляющих с коляской по улицам Нью-Йорка.
фото: Милли Бобби Браун
Милли и Джейк начали встречаться в 2021 году, в мае 2024 поженились в кругу близких друзей, а спустя полгода сыграли пышную свадьбу для друзей. Милли и Джейк оба выросли в многодетных семьях и мечтают о собственной большой семье. По словам актрисы, Джейк настоял на том, чтобы они с Милли прежде всего поженились, а уже потом приступили к размножению. В эфире подкаста «Smartless» в марте этого года актриса призналась, что с детства хотела быть молодой мамой. «Моя мама родила первого ребёнка в 21 год, а папе моему тогда было 19 лет. И знаете, я мечтала об этом с тех пор, как встретила Джейка. Я с детства хотела быть мамой».
фото: Джейк Бонджови
«Конечно, я хочу сфокусироваться на развитии своей актёрской и продюсерской карьеры, но лично для меня ещё очень важно создать семью. Я очень хочу большую семью. Я одна из четырёх детей. Джейк тоже один из четырёх. Так что это определённо прописано в нашем будущем. И лично я не вижу никакой разницы между рождением и усыновлением», — подчеркнула актриса, которая уже тогда, по всей видимости, готовилась к появлению дочери.
обсуждение >>