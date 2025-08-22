Кино-Театр.Ру
Светлана Ходченкова спровоцировала слухи о свадьбе

22 августа
2025 год

22 августа 2025
42-летняя Светлана Ходченкова продолжает делиться с публикой воспоминаниями из путешествий. Актриса уехала на летние каникулы в сопровождении таинственного мужчины, который исправно документирует приключения Светланы, делая это в популярном жанре "жизнь в расфокусе". А поскольку Светлана редко обновляет соцсети и ещё реже даёт интервью, то каждый снимок в запретграме становится событием, которое публика готова обсуждать целых несколько минут.

Поэтому неудивительно, что порция размытых фотографий Светланы в белом платье вызвала настоящий ажиотаж среди её подписчиков, которые принялись расшифровывать тайный язык цвета. И пришли к выводу, что Ходченкова таким образом намекает на свадьбу. Кстати, если присмотреться, на других снимках актрисы можно разглядеть кольцо на безымянном пальце.

Желание публики поскорее уже выдать Светлану замуж понятно, ведь актриса была замужем всего какой-то один раз — за Владимиром Яглычем. И было это давненько: прожив в браке пять лет, актёры развелись в 2010 году. Позже Ходченкова встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным (более известным сегодня как муж Алеси Кафельниковой). В 2015 году Петришин сделал Ходченковой предложение руки и сердца на сцене Театра Киноактёра после спектакля с участием актрисы. Но помолвка была разорвана, а Светлана с тех пор избегает публичных жестов в личной жизни.
№ 7
Матвей Брикун   25.08.2025 - 18:23
Хорошая провокация, нужная. Сколько можно все время тратить на кино. Денег хватает. Время пожить для себя. читать далее>>
№ 6
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:20
Единственное фото, которое мне понравилось у Светланы - это второе, чёрно-белое. Там она выглядит красиво, не видно уж чересчур худорбы, ракурс отличный. читать далее>>
№ 5
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 14:42
Теперь любое появление с мужиком становится провокацией. Появится с сумкой продуктов, спровоцирует на обед. читать далее>>
№ 4
Yanina Sokolova   23.08.2025 - 21:24
Ну и пусть делает что хочет, это её жизнь, а не наша. Может Светлане хорошо было одной, а сейчас с ем то встречается. НЕ стоит с этого делать целое событие века. читать далее>>
№ 3
Tereza (Тюмень)   23.08.2025 - 17:56
Желаю Светочка счастья! читать далее>>
Всего сообщений: 7
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram