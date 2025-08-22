«Им позволено знать очень мало, у них есть "Алиса"»: Андрей Кончаловский о стремительном отупении молодёжи

88-летний Андрей Кончаловский жалеет зумеров и беспокоится за их мозги. В интервью своей дочери, режиссёру Наталье Кончаловской Андрей Сергеевич предрёк стремительную интеллектуальную деградацию человечества, слишком увлечённого технологическим прогрессом и доверяющее свою память умным гаджетам.
фото: Наталья и Андрей Кончаловский
«Как раз твое поколение последнее, которое ещё относилось к литературе с неким почтением. Но оно уже выветривалось. Интеллектуальная эрозия, которая происходит последние сорок лет, налицо. Сегодняшние молодые люди, мягко говоря, неграмотные, игнорирующие знания. Им позволено знать очень мало. Человек знает ровно столько, сколько позволено знать.
И сегодняшнему поколению вообще ничего знать не надо. Ему в ответ есть «Алиса», кнопки какие-то, интернет... И он в принципе не отягощает себя знаниями, ибо его лишили необходимости это запоминать. Самый выдающийся пример — это домохозяйка, которая не может доехать от супермаркета домой, потому что GPS сломалась. Происходит опасная деинтеллектуализация с одной стороны жизни, а с другой стороны, я думаю, что подкорка человека меняется. На физиологическом уровне люди всё больше и больше становятся животными, где главенствуют инстинкты, удовлетворение каких-то потребностей, а интеллектуальная потребность снижается. Я испытываю сострадание к этому поколению, ограбленному цивилизацией. Консервативные культуры, будь то китайская, индийская, мусульманская, даже православная, сопротивляются в определенной степени эрозии памяти».
Наталья спросила у отца, может ли он дать какой-то совет своим детям, попавшим в мир губительного для мозга изобилия и переизбытка информации и продовольствия. На что Андрей Сергеевич ответил, что надо заставлять себя читать книги.
«Пишите от руки и читайте книги. Все. Читайте книги, потому что у людей, которые не читают книги, развивается косноязычие. Потому что последовательность слов, использование деепричастных оборотов и сослагательных наклонений приходит из литературы. Это пассивное изучение логики языка. Надо заставлять себя читать. Потом начинаешь втягиваться и получать удовольствие. Чтение — это сложный когнитивный процесс. Это не картинки, которые ты схватываешь. Чтение — это прежде всего знание слов, способность прочитать, способность понять и способность обобщить. И сделать вывод».
фото: Наталья Кончаловская
Режиссёр также упомянул о своём участии в реформе образования: «Я хотел бы ввести урок чтения. Дети сидят в тишине и читают, а второй час — когнитивный анализ того, что прочитали. Потому что в мозге должен произойти серьезный процесс от прочтения до когнитивного осознания [прочитанного] и, самое главное, вывода. Это дедуктивный метод. Когда от частного идешь к общему. Люди, которые не любят читать, косноязычны. «Я вот, короче, да ну, ваще». Я надеюсь на то, что государство примет волевое решение. Запретить телефоны в школах – этого уже добились. Но это большой серьезный процесс, где ограничение информации ведёт к знанию. Изобилие информации ведет к неграмотности. Парадокс».
