«Мы вступаем в век идиотов»: Андрей Кончаловский о политиках Загнивающего Запада

88-летний режиссёр Андрей Кончаловский
посетовал в интервью
своей дочери Наталье Кончаловской
на плачевное состояние умственных способностей европейцев. По мнению режиссёра, великая европейская культура, на которую до сих пор по инерции ориентируются поколения 30-летних и 20-летних россиян, давно себя исчерпала с подачи Америки.
«ХХ век был веком американизации, уничтожением европейской культуры. К концу войны Америка стала глобальной державой, гегемоном. Америка диктовала вкусовые, политические, социальные и любые другие смыслы, и это привело к исчерпанию культуры […] Пришли убеждения какой-то чудовищной диктатуры политической корректности – это очень страшно. Мы на грани того, чтобы попасть под это влияние. Особенно в силу того, что интернет целиком завладел человеком…Теперь человеку не нужно учить, он все может посмотреть. Человек не помнит телефон родителей. Происходит эрозия памяти. Беспамятство ведет к непониманию того, что происходит. Особенно это заметно в западных политических деятелях. Интеллектуальные и когнитивные способности пугают своим низким уровнем.
Если сравнить французских президентов 30-летней давности – они гиганты. Жискар, Миттеран... Они были мыслителями. И сегодня... Я не виню никого, это объективная данность. Это значит, что когнитивные способности человеческого мозга быстро снижаются. Как говорил Сережа Капица, мы вступаем в век идиотов. Это видно в политике. Печально»
.
