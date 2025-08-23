Кино-Театр.Ру
«Мы вступаем в век идиотов»: Андрей Кончаловский о политиках Загнивающего Запада

23 августа
2025 год

Лайфстайл >>
23 августа 2025
88-летний режиссёр Андрей Кончаловский посетовал в интервью своей дочери Наталье Кончаловской на плачевное состояние умственных способностей европейцев. По мнению режиссёра, великая европейская культура, на которую до сих пор по инерции ориентируются поколения 30-летних и 20-летних россиян, давно себя исчерпала с подачи Америки.

«Мы вступаем в век идиотов»: Андрей Кончаловский о политиках Загнивающего Запада

«ХХ век был веком американизации, уничтожением европейской культуры. К концу войны Америка стала глобальной державой, гегемоном. Америка диктовала вкусовые, политические, социальные и любые другие смыслы, и это привело к исчерпанию культуры […] Пришли убеждения какой-то чудовищной диктатуры политической корректности – это очень страшно. Мы на грани того, чтобы попасть под это влияние. Особенно в силу того, что интернет целиком завладел человеком…Теперь человеку не нужно учить, он все может посмотреть. Человек не помнит телефон родителей. Происходит эрозия памяти. Беспамятство ведет к непониманию того, что происходит. Особенно это заметно в западных политических деятелях. Интеллектуальные и когнитивные способности пугают своим низким уровнем.

«Мы вступаем в век идиотов»: Андрей Кончаловский о политиках Загнивающего Запада

Если сравнить французских президентов 30-летней давности – они гиганты. Жискар, Миттеран... Они были мыслителями. И сегодня... Я не виню никого, это объективная данность. Это значит, что когнитивные способности человеческого мозга быстро снижаются. Как говорил Сережа Капица, мы вступаем в век идиотов. Это видно в политике. Печально».
№ 8
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:16
Аж как-то смешно: папа дал интервью дочери и хочет, чтобы весь мир воспринимал его умозаключения всерьёз. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   24.08.2025 - 20:05
Рванул на еще одну медальку. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 19:23
Громко выразился конечно, но особо это никак ситуацию не изменит. Какое дело западу до мнения Кончаловского? читать далее>>
№ 5
Бибигуль (Вильнюс)   24.08.2025 - 17:56
Старческое брюзжание читать далее>>
№ 4
маринович   24.08.2025 - 17:09
Дошло....? а поздно.... читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Наталия Кончаловская (II)Андрей Кончаловский

что почитать?

