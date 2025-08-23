«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин

15 лет назад, когда на Первом канале с огромным успехом шёл сериал «Школа»
, вокруг его режиссёра Валерии Гай Германики
витало множество слухов. В частности, поговаривали, что Германика "познавала жизнь и набивала руку" на съёмках порнографии. В свежем интервью
для спецпроекта журнала "Сноб" "Нулевые" режиссёр объяснила, что это были за ролики и чем они отличались от порнографии.
«Да это было не порно. Просто такие ролики, где снимали только женщин, по одной, и они там делали всякие сцены. Bizarre Art это называлось. Потом я эти видео монтировала, и это всё реализовывалось где-то за границей. Ну, как «реализовывалось»: просто выкладывали куда-то на сайт. Люди платили деньги и смотрели. Но это был именно арт, что-то такое странное, что привлекает людей.
Футфетиш, например. Или шибари: приходил чувак и долго связывал женщину. Надо было это классно снять, классно смонтировать — и всё, люди от этого кайфовали. Но это не порно, там не было «смыканий», никогда не было секса. Снимали это всё на Большой Дмитровке, просто в квартире-студии. По нынешним временам — безобидные вещи».
