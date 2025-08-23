Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин

23 августа
2025 год

Лайфстайл >>
23 августа 2025
15 лет назад, когда на Первом канале с огромным успехом шёл сериал «Школа», вокруг его режиссёра Валерии Гай Германики витало множество слухов. В частности, поговаривали, что Германика "познавала жизнь и набивала руку" на съёмках порнографии. В свежем интервью для спецпроекта журнала "Сноб" "Нулевые" режиссёр объяснила, что это были за ролики и чем они отличались от порнографии.

«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин

«Да это было не порно. Просто такие ролики, где снимали только женщин, по одной, и они там делали всякие сцены. Bizarre Art это называлось. Потом я эти видео монтировала, и это всё реализовывалось где-то за границей. Ну, как «реализовывалось»: просто выкладывали куда-то на сайт. Люди платили деньги и смотрели. Но это был именно арт, что-то такое странное, что привлекает людей.

«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин

Футфетиш, например. Или шибари: приходил чувак и долго связывал женщину. Надо было это классно снять, классно смонтировать — и всё, люди от этого кайфовали. Но это не порно, там не было «смыканий», никогда не было секса. Снимали это всё на Большой Дмитровке, просто в квартире-студии. По нынешним временам — безобидные вещи».
версия для печати

Самое интересное

фрагменты: «Школа». Отрывок >>
«Обоюдное согласие. Новый сезон»
«Папа»
«Обоюдное согласие-2». Тизер
«Обоюдное согласие»
«Мысленный волк»

обсуждение >>
№ 7
Киноман1985   24.08.2025 - 20:04
Делай свою работу и не обращай ни на кого внимания. В этом залог успеха. Слушать шипение из под камней не благодарное дело. читать далее>>
№ 6
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 19:21
Если бы реально снимала по*но, то вот так бы заниматься уже столько лет режиссурой ей бы никто попросту не дал. читать далее>>
№ 5
Балтиец.   24.08.2025 - 17:14
А чего не Бог-Иисусовна-Святой духовна? Чем громче имя-тем глупее человек. Видимо для полупорно у нее таланта и хватило. Срубила деньжат на пластику. Девчонки, вы совсем с ума посходили, что ни персона... читать далее>>
№ 4
Наталья Курилова   24.08.2025 - 11:13
... А Вы видимо знаток порно! Сейчас людей, о которых Вы говорите, уже давно нет. Время "свободы" ни для кого не прошло даром, а уж для культуры тем более. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   23.08.2025 - 15:30
У нас люди если увидят кусочек голой ноги или плеча сразу порно.. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
персоны
Валерия Гай Германика
фильмы
Школа

фотографии >>
«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин фотографии
«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин фотографии
«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин фотографии
«Это был арт, а не порно»: Валерия Гай Германика рассказала, как снимала странные ролики с участием женщин фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Где снимали? Выпуск «Ярославль»

Скорбим

Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Ирина Короткова
Лев Лемке
Екатерина Рябова
Маргарита Терехова
Аудрис Мечисловас Хадаравичюс
Дарья Чаруша
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Александр Скарсгард
Джоэнн Уэлли
Том Холландер
Клаудия Шиффер
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?