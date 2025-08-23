Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве

23 августа
2025 год

Лайфстайл >>
23 августа 2025
Почти год назад у 53-летней Марины Федункив и её мужа Стефано родился первенец Теодор. В интервью изданию WomanHit актриса рассказала о своих ощущениях от материнства.

«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве

«Наверное, было бы правильным сравнить свои ощущения от материнства в разные годы своей жизни. Но у меня есть только этот опыт. Думаю, что могу в полной мере насладиться радостью быть мамой. У меня есть возможность дать ребенку все самое лучшее, хотя к этому стремится каждая женщина. Все те чувства, которые приходят в твою жизнь с рождением ребенка, ты воспринимаешь не как должное, а как дар. Удивительно смотреть на него и видеть в нём и свои черты, и черты мужа. Когда сын улыбается, чувствую себя самой счастливой. И, конечно, они очень быстро растут».

«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве

С появлением ребёнка у Марины полностью поменялись приоритеты. «Он наш центр Вселенной. Теперь вся жизнь строится так, чтобы провести с ним максимум времени. Открылись новые чувства, новые ощущения — ты как будто становишься другим человеком. И, конечно, с рождением ребёнка в жизни появляется смысл — поймут только те, кто познал радость родительства. Желаю испытать это каждому человеку».
версия для печати

обсуждение >>
№ 8
Nutta Kolbaskina   25.08.2025 - 20:09
У нас любят хейтить поздних матерей, но я считаю, что неважно, во сколько лет родила, главное, чтобы была нормальной матерью. Меня вот мать родила в идеальные 25 и была токсичной до жути (и осталась таковой... читать далее>>
№ 7
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 15:14
Ну надо же что-то "хорошее" говорить о материнстве на камеру. Федункив для меня вообще остаётся загадкой. То прям не сильно то переживала по поводу детей и замужества, а тут на тебе - и муж,... читать далее>>
№ 6
Undina 33 (Москва)   25.08.2025 - 12:16
... Жила для себя). А спустя полвека для себя жить уже неинтересно и можно себя полностью отдать. Ну вот так получилось. Вероятно, если был бы случайный залёт в 18, говорила бы тоже самое. Но не... читать далее>>
№ 5
Olga73 (г.Москва)   25.08.2025 - 11:53
Угу, и рекламирует столото;(, пустышка читать далее>>
№ 4
Балтиец.   24.08.2025 - 17:08
Особенно если ребенок от иностранца и у него двойное гражданство. Ну и обретение смысла жизни к 53 это как-то по эстонски. До 53 жила..ну и жила, зачем? Не думала. А тут придумала. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Мама — новая роль, которую я ждала всю жизнь»: Марина Федункив рассказала, как изменилась её жизнь с появлением сына
«Сбылась моя большая мечта»: Марина Федункив подтвердила, что стала мамой
Поиск по меткам
дети
персоны
Марина Федункив

фотографии >>
«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве фотографии
«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве фотографии
«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве фотографии
«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Ирина Короткова
Лев Лемке
Екатерина Рябова
Маргарита Терехова
Аудрис Мечисловас Хадаравичюс
Дарья Чаруша
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Александр Скарсгард
Джоэнн Уэлли
Том Холландер
Клаудия Шиффер
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram