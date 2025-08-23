«С рождением ребёнка в жизни появляется смысл»: Марина Федункив о материнстве

Почти год назад у 53-летней Марины Федункив
и её мужа Стефано родился
первенец Теодор. В интервью изданию WomanHit
актриса рассказала о своих ощущениях от материнства.
«Наверное, было бы правильным сравнить свои ощущения от материнства в разные годы своей жизни. Но у меня есть только этот опыт. Думаю, что могу в полной мере насладиться радостью быть мамой. У меня есть возможность дать ребенку все самое лучшее, хотя к этому стремится каждая женщина. Все те чувства, которые приходят в твою жизнь с рождением ребенка, ты воспринимаешь не как должное, а как дар. Удивительно смотреть на него и видеть в нём и свои черты, и черты мужа. Когда сын улыбается, чувствую себя самой счастливой. И, конечно, они очень быстро растут»
.
С появлением ребёнка у Марины полностью поменялись приоритеты. «Он наш центр Вселенной. Теперь вся жизнь строится так, чтобы провести с ним максимум времени. Открылись новые чувства, новые ощущения — ты как будто становишься другим человеком. И, конечно, с рождением ребёнка в жизни появляется смысл — поймут только те, кто познал радость родительства. Желаю испытать это каждому человеку».
обсуждение >>