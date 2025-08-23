«Я тогда был мелкий, вёл себя безобразно»: Евгений Цыганов о съёмках «Прогулки»

Евгений Цыганов обрёл известность (да что там известность, популярность) после выхода фильма Алексея Учителя«Прогулка». Спустя 22 года Цыганов в четвёртый раз снимается у Учителя — играет Сергея Прокофьева в фильме про Дмитрия Шостаковича. Причём, вместе с Евгением в фильме (в роли Красивой Девушки) снимается его дочь Полина. Воспользовавшись случаем, издание «Собака» поймало отца и дочь на съёмочной площадке для двойного интервью. В котором Евгений рассказал о работе с Учителем и о своём отвратительном поведении в звенящей молдости.
фото: Кадр из фильма "Прогулка"
«У меня с Алексеем Ефимовичем сложные отношения. Ровно настолько, насколько сложный он и насколько сложный я. Мне казалось, что после «Прогулки» мы никогда не будем работать вместе. Я тогда был мелкий, вёл себя часто довольно безобразно. В первый же съёмочный день пошёл и побрился налысо, при том что был утверждён на роль с каким-то чубом. По сценарию в тот самый первый день мы должны были пройти в толпе болельщиков после окончания матча «Зенит» — «Спартак» и кричать «Зенит — чемпион!».
фото: Тот самый эпизод в толпе болельщиков в фильме "Прогулка"
Но «Зенит» проиграл, и я представил себе, как футбольные фанаты таскают меня за этот чуб после первого же выкрика, пришёл к гримерам и сказал: «Сбривайте». Конечно, Учитель обалдел от такого поступка. Вообще, он легко прощается с артистами, но здесь, видимо, так впечатлился, что даже меня не уволил. Потом были «Космос как предчувствие» и «Цой». А сейчас мы снимаем «Шум времени». И продолжаем общаться, подмучивать друг друга и иронизировать над собой. Когда Алексей Ефимович загоняет меня, например, в ледяные воды, я воспринимаю это как испытание на смирение. Но и к себе Учитель достаточно беспощаден».
фото: Евгений в фотосессии для журнала Elle в 2002 году
