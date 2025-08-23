Кино-Театр.Ру
«Я тогда был мелкий, вёл себя безобразно»: Евгений Цыганов о съёмках «Прогулки»

23 августа
2025 год

Лайфстайл >>
23 августа 2025
Евгений Цыганов обрёл известность (да что там известность, популярность) после выхода фильма Алексея Учителя «Прогулка». Спустя 22 года Цыганов в четвёртый раз снимается у Учителя — играет Сергея Прокофьева в фильме про Дмитрия Шостаковича. Причём, вместе с Евгением в фильме (в роли Красивой Девушки) снимается его дочь Полина. Воспользовавшись случаем, издание «Собака» поймало отца и дочь на съёмочной площадке для двойного интервью. В котором Евгений рассказал о работе с Учителем и о своём отвратительном поведении в звенящей молдости.

фото: Кадр из фильма "Прогулка"

«У меня с Алексеем Ефимовичем сложные от­ношения. Ровно настолько, насколько слож­ный он и насколько сложный я. Мне казалось, что после «Прогулки» мы никогда не будем работать вместе. Я тогда был мелкий, вёл себя часто довольно безобразно. В пер­вый же съёмочный день пошёл и побрился налысо, при том что был утверждён на роль с каким-то чубом. По сценарию в тот самый первый день мы должны были пройти в тол­пе болельщиков после окончания матча «Зе­нит» — «Спартак» и кричать «Зенит — чемпион!».

фото: Тот самый эпизод в толпе болельщиков в фильме "Прогулка"

Но «Зенит» проиграл, и я представил себе, как футбольные фанаты таскают меня за этот чуб после первого же выкрика, при­шёл к гримерам и сказал: «Сбривайте». Ко­нечно, Учитель обалдел от такого поступ­ка. Вообще, он легко прощается с артистами, но здесь, видимо, так впечатлился, что даже меня не уволил. Потом были «Космос как предчувствие» и «Цой». А сейчас мы снима­ем «Шум времени». И продолжаем общать­ся, подмучивать друг друга и иронизировать над собой. Когда Алексей Ефимович загоня­ет меня, например, в ледяные воды, я воспри­нимаю это как испытание на смирение. Но и к себе Учитель достаточно беспощаден».

фото: Евгений в фотосессии для журнала Elle в 2002 году
обсуждение >>
№ 8
Матвей Брикун   25.08.2025 - 18:18
Вел себя в соответствии со своим внутренним содержанием. Значит таким и остался. читать далее>>
№ 7
Pierre Dhalle   25.08.2025 - 08:40
Побуду ненадолго "адвокатом" "Прогулки" и постараюсь выделить ее отличительные достоинства. Прежде всего это "моментальный снимок" повседневной жизни городской молодежи, запечатлевший... читать далее>>
№ 6
Rundadandrun   25.08.2025 - 02:42
... Вероятно, это был тот же человек, что от имени Сергея Михалкова написал на обложке DVD диска с этим фильмом фразу: - "После такого фильма хочется жить". Не знаю, как кого, а меня просто... читать далее>>
№ 5
Киноман1985   24.08.2025 - 19:59
... о чем он сам и сказал. могли вышвырнуть с данного фильма. по карьере не факт, подобрали бы в другой. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 14:39
Учителю больше не за что тягать Цыганова. Чуб остался в прошлом. читать далее>>
Всего сообщений: 8
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Поиск по меткам
воспоминания
персоны
Сергей ПрокофьевАлексей УчительЕвгений ЦыгановПолина ЦыгановаДмитрий Шостакович
фильмы
ПрогулкаШум времени

