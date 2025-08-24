«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

Самое интересное

Премьера состоится в эфире НТВ

Новый сезон «Лихача» с Никитой Панфиловым стартует 27 августа

Актриса о съемках комедийного сериала «Знахарь»

Екатерина Ковальчук: «Чувствовалось единение, какое было у наших станичников»

Не стало создателя семейных саг «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов» и «Две судьбы» Валерия Ускова

Режиссеру и сценаристу было 92 года