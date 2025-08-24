«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

В своей третьей полнометражной работе Полина Цыганова
наконец-то встретилась на съёмочной площадке с отцом, Евгением Цыгановым
. Актёры снимаются в новом фильме Алексея Учителя «Шум времени»
о Дмитрии Шостаковиче
. Евгению досталась роль Сергея Прокофьева
, а Полина сыграет собирательный образ Красивой Девушки. В парном интервью журналу «Собака»
отец и дочь рассказали о своих отношениях, воспитании детей и бесполезных советах родителей.
«Смотрю я на своего ребёнка и думаю: как же он такой получился? Загадка! Полина все понимает лучше меня. И вот как заниматься её воспитанием, если она умнее меня? Другое дело, что иногда она думает, что умнее всех на свете — и вот это уже становится проблемой»
, — признаётся Евгений.
Полина подтверждает — попытки родителей нравоучать работают хуже, чем личный пример: «Мне кажется, родители должны заниматься собой. Самое крутое, что мне показали мама и папа, — искренние эмоции и реакции. Когда тебя взрослые начинают поучать, это почти всегда вызывает протест. Чтение нотаций не работает. А вот когда родители воспитывают себя, когда они искренне чем-то горят, то это в тебе на 100 % откладывается. Папа для меня однозначно пример того, как нужно воспринимать мир, — в чувствительности, в подлинности»
.
«В какой-то момент нам стало понятно, что Полина — неуправляемая субстанция. Если она чего-то не хочет, ты хоть перевернись, не заставишь: и тогда заканчиваются теннисы, скрипки, пианино, бассейны. Хотя изначально, конечно, хотелось впихнуть в детей всё и по максимуму», — вспоминает Евгений. «Пришлось отстать в надежде, что в какой-то момент они сами скажут: а мне вот это интересно, хочу попробовать. Так и случилось. Поля заинтересовалась фотографией, потом вдруг скалолазанием — до этого было невозможно заставить ее заниматься спортом»
.
Полина также немного рассказала о маме, актрисе Ирине Леоновой
, которая преподаёт сценическое мастерство. «Моя мама считает, что существующие [актёрские] системы уже не так эффективны, потому что сегодня, например, невозможно объяснить, что такое сверхцель, людям, у которых в жизни нет сверхцелей. Самое главное — изменилось восприятие. Ты больше не должен быть накопителем, потому что информация повсюду: надо уметь не фиксировать, а фильтровать»
.
