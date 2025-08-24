Кино-Театр.Ру
«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

24 августа
2025 год

Лайфстайл >>
24 августа 2025
В своей третьей полнометражной работе Полина Цыганова наконец-то встретилась на съёмочной площадке с отцом, Евгением Цыгановым. Актёры снимаются в новом фильме Алексея Учителя «Шум времени» о Дмитрии Шостаковиче. Евгению досталась роль Сергея Прокофьева, а Полина сыграет собирательный образ Красивой Девушки. В парном интервью журналу «Собака» отец и дочь рассказали о своих отношениях, воспитании детей и бесполезных советах родителей.

«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

«Смотрю я на своего ре­бёнка и думаю: как же он такой получился? Загадка! Полина все понимает лучше меня. И вот как заниматься её воспитанием, если она умнее меня? Другое дело, что иногда она думает, что умнее всех на свете — и вот это уже становится проблемой», — признаётся Евгений.

«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

Полина подтверждает — попытки родителей нравоучать работают хуже, чем личный пример: «Мне кажется, родители должны заниматься собой. Самое крутое, что мне показали мама и папа, — искренние эмо­ции и реакции. Когда тебя взрослые начи­нают поучать, это почти всегда вызыва­ет протест. Чтение нотаций не работает. А вот когда родители воспитывают себя, когда они искренне чем-то горят, то это в тебе на 100 % откладывается. Папа для меня однозначно пример того, как нужно воспринимать мир, — в чувствительности, в подлинности».

«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

«В какой-то момент нам стало понятно, что Полина — неуправляемая субстанция. Если она чего-то не хочет, ты хоть пе­ревернись, не заставишь: и тог­да заканчиваются теннисы, скрипки, пианино, бассейны. Хотя изначально, конечно, хоте­лось впихнуть в детей всё и по максимуму», — вспоминает Евгений. «Пришлось отстать в надежде, что в какой-то момент они сами скажут: а мне вот это интересно, хочу попробовать. Так и случилось. Поля заинтересовалась фото­графией, потом вдруг скалолазанием — до этого было невозможно заставить ее зани­маться спортом».

«Родители должны заниматься собой»: Полина Цыганова о силе личного примера

Полина также немного рассказала о маме, актрисе Ирине Леоновой, которая преподаёт сценическое мастерство. «Моя мама считает, что существующие [актёрские] си­стемы уже не так эффективны, потому что сегодня, например, невозможно объяснить, что такое сверхцель, людям, у которых в жиз­ни нет сверхцелей. Самое главное — изменилось восприятие. Ты больше не должен быть накопителем, потому что информация по­всюду: надо уметь не фиксировать, а фильтровать».
трейлер: «Прогулка». Трейлер №2
«Дети Арбата»
«Прогулка»
«Космос как предчувствие»
"Фарца"
«Неадекватные люди-2». Отрывок

№ 2
Матвей Брикун   25.08.2025 - 17:59
... частенько бывает, когда родители гадают чем бы ребенку заняться. в итоге оказываются в секции такого вида спорта который никому не нравится. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 19:17
Вот Цыганов реально прав: когда родители заставляют тебя ходить на бесконечное количество кружков, то это прям бесит, хочется сделать всё наперекор взрослым. А когда просто дают тебе право выбора, то и... читать далее>>
Всего сообщений: 2
детисемья
персоны
Ирина ЛеоноваСергей ПрокофьевАлексей УчительЕвгений ЦыгановПолина ЦыгановаДмитрий Шостакович
фильмы
Шум времени

что почитать?