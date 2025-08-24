Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе

24 августа
2025 год

Лайфстайл >>
24 августа 2025
Антон Лапенко, обретший популярность благодаря авторскому шоу «Внутри Лапенко», вопреки ожиданиям, не пытается выжать максимум из своей известности и не цепляется за успех. Напротив, актёр очень редко снимается и не посещает светские мероприятия, отдавая предпочтение многочисленным хобби и общению с семьёй. В интервью для подкаста Александра Соколовского Антон рассказал о своих хобби и о том, как у него получается не поддаваться всеобщей истерике в погоне за успешным успехом.

«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе

«Мне достаточно чего-то небольшого. Я не ухожу в спорт и в достигаторство. Когда ты уже забываешь, что тебе на самом деле нужно. И думаешь: «так, эти уже там, а у этого уже такая машина…» Я знаю эту тему, меня это уже задевало. И в этой гонке ты можешь сам себя потерять и улететь непонятно куда. Поэтому, вот сколько мне надо, столько я беру и счастлив в этом».

При этом актёр не делает над собой никаких усилий, чтобы не поддаваться окружающим его соблазнам и не включиться в гонку за эффективностью и плакатным счастьем. «Я стал понимать, что лично мне надо. Не засматриваться на других. Это не моя тема. Мне сейчас хорошо от того, что у меня есть — значит, так и надо. Если я сам чего-то захочу, я буду этим заниматься. Чужое мнение и чьи-то успехи могут лишь вдохновить. Но слепо втягиваться в авантюрки я не буду».

«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе

Сейчас Антон увлечён многочисленными хобби, которые занимают всё его время. «Диджеинг — это совсем хобби. Недавно был день рождения брата и я вот там впервые диджеил. Получилось, кстати, неплохо. Потом, конечно же, мультипликация стоп-моушн. Где-то я собрал технику, куклы. Есть программа специальная Dragonframe, которая у нас уже не продаётся. И мне через какой-то Дубай, через друга привозили. В общем, заморачивался. И сейчас я в процессе обучения. Муторная, сложная, мелкая работа. Я сам учусь. У меня есть книги по пластике, по анатомии кукол. Потому что надо понимать, сколько кадров надо на движение, чтобы это было динамично. Я небольшую мастерскую у себя построил и занимаюсь этим с удовольствием.

«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе

Ну и гонками сейчас занимаюсь тоже. Вообще я занимался картингом, но это было давно. У меня рядом с домом трасса для картинга «Маяк». Я частенько начал туда ездить, тренера нашёл, точнее он меня нашёл. И я уже стал показывать хорошее такое время, с которым можно соревноваться. Но всё равно это спорт травмоопасный. И я оставил это пока что в хобби. И сейчас перешёл в дрифт».

«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе

Актёр признался, что гонки спасли его от хандры. Брат предложил в качестве проводника в этот вид спорта своего друга. После долгих отговорок Лапенко всё-таки приехал попробовать и влюбился в гонки. «Что мне особенно нравится, это то, что я сильное удовольствие получаю именно от процесса. Посоревноваться я, конечно, хочу. Я уже думаю даже про спонсоров, чтобы их где-то искать, потому что в принципе я натренировался прилично. Скоро уже перейду к парным».
версия для печати

обсуждение >>
№ 7
Андрей (Омск)   28.08.2025 - 21:13
... у многих есть куча фильмов и все шлак. Лапенко хоть чем-то запомнился. читать далее>>
№ 6
Angelika77   28.08.2025 - 20:17
Прям зауважала его. Хотя если честно, чем-то эдаким актёр не выделяется среди толпы молодых артистов, но рассуждает здраво. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   27.08.2025 - 14:47
Рассуждает правильно, не гонется за чем-то таким, лишь бы только доказать публике и фанатам, что он чего-то стоит. читать далее>>
№ 4
Иван Беляев (Москва)   26.08.2025 - 18:08
А вот что у него после своего шоу? Пока актер одной роли читать далее>>
№ 3
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 14:32
Прям такой занятой, то как это ещё хватило времени на интервью, что аж странно. читать далее>>
Всего сообщений: 7
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Когда растёшь в семье, где 16 детей, можно не переживать, что тебя будут гнобить в школе»: Антон Лапенко о детстве
Поиск по меткам
спортхобби
персоны
Антон Лапенко

фотографии >>
«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе фотографии
«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе фотографии
«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе фотографии
«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram