«Сколько мне надо, столько я беру, не засматриваясь на других»: Антон Лапенко о достигаторстве и успешном успехе

Антон Лапенко
, обретший популярность благодаря авторскому шоу «Внутри Лапенко», вопреки ожиданиям, не пытается выжать максимум из своей известности и не цепляется за успех. Напротив, актёр очень редко снимается и не посещает светские мероприятия, отдавая предпочтение многочисленным хобби и общению с семьёй. В интервью для подкаста Александра Соколовского
Антон рассказал о своих хобби и о том, как у него получается не поддаваться всеобщей истерике в погоне за успешным успехом.
«Мне достаточно чего-то небольшого. Я не ухожу в спорт и в достигаторство. Когда ты уже забываешь, что тебе на самом деле нужно. И думаешь: «так, эти уже там, а у этого уже такая машина…» Я знаю эту тему, меня это уже задевало. И в этой гонке ты можешь сам себя потерять и улететь непонятно куда. Поэтому, вот сколько мне надо, столько я беру и счастлив в этом».
При этом актёр не делает над собой никаких усилий, чтобы не поддаваться окружающим его соблазнам и не включиться в гонку за эффективностью и плакатным счастьем. «Я стал понимать, что лично мне надо. Не засматриваться на других. Это не моя тема. Мне сейчас хорошо от того, что у меня есть — значит, так и надо. Если я сам чего-то захочу, я буду этим заниматься. Чужое мнение и чьи-то успехи могут лишь вдохновить. Но слепо втягиваться в авантюрки я не буду».
Сейчас Антон увлечён многочисленными хобби, которые занимают всё его время. «Диджеинг — это совсем хобби. Недавно был день рождения брата и я вот там впервые диджеил. Получилось, кстати, неплохо. Потом, конечно же, мультипликация стоп-моушн. Где-то я собрал технику, куклы. Есть программа специальная Dragonframe, которая у нас уже не продаётся. И мне через какой-то Дубай, через друга привозили. В общем, заморачивался. И сейчас я в процессе обучения. Муторная, сложная, мелкая работа. Я сам учусь. У меня есть книги по пластике, по анатомии кукол. Потому что надо понимать, сколько кадров надо на движение, чтобы это было динамично. Я небольшую мастерскую у себя построил и занимаюсь этим с удовольствием.
Ну и гонками сейчас занимаюсь тоже. Вообще я занимался картингом, но это было давно. У меня рядом с домом трасса для картинга «Маяк». Я частенько начал туда ездить, тренера нашёл, точнее он меня нашёл. И я уже стал показывать хорошее такое время, с которым можно соревноваться. Но всё равно это спорт травмоопасный. И я оставил это пока что в хобби. И сейчас перешёл в дрифт»
Актёр признался, что гонки спасли его от хандры. Брат предложил в качестве проводника в этот вид спорта своего друга. После долгих отговорок Лапенко всё-таки приехал попробовать и влюбился в гонки. «Что мне особенно нравится, это то, что я сильное удовольствие получаю именно от процесса. Посоревноваться я, конечно, хочу. Я уже думаю даже про спонсоров, чтобы их где-то искать, потому что в принципе я натренировался прилично. Скоро уже перейду к парным».
