«Всё меняется, уходит, а они всегда будут с тобой»: Антон Лапенко о семье

24 августа
2025 год

24 августа 2025
Антон Лапенко вырос в многодетной семье из 18 человек: у актёра 11 братьев и 4 сестры. И в своих интервью актёр не раз рассказывал о своей дружной семье, в которой родителям удалось создать атмосферу любви и поддержки. До такой степени, что Антону за пределами семьи почти никто не нужен.

«У нас настолько слаженная и классная семья, где все в шикарных отношениях, что как будто нам и не нужны друзья. Конечно же, они есть — со студенческих времен, из театра. Но ты особенно и не нуждаешься в них. Тебе достаточно семьи. А семья — это супердрузья, это люди, которые точно тебя любят, которые точно тебя не предадут, и ты свободен, потому что ты им доверяешь», — признался актёр в интервью Александру Соколовскому.

«Наверное, родители создали такие условия, что все росли в такой любви. Потому что они давали нам пример любви, и мы на них равнялись. Когда рождались дети, никакой ревности не было, наоборот, всё внимание к младшему. Таскали их по очереди. Может быть, есть момент, когда слишком много детей, после 7-8, уже возникает такой микромир, и мы уже обречены дружить. Не знаю. Очень удачно мы ездили в деревню летом. Свобода полная. Нас это всё скрепляло. Теперь мы можем не видеться год, а при встрече ощущения, как будто вчера виделись. Фундамент уже очень крепкий».

«Главное — это семья. Всё уходит, приходит, меняется. А они будут всегда с тобой. Деньги — никакого счастья тебе не гарантируют, могут лишь помочь где-то».

При этом сам актёр не торопится повторить успех своих родителей и обзаводиться собственной большой семьёй. 1 сентября Лапенко исполнится 39 лет, но он ни разу ещё не был женат и у него нет детей. «Это точно не осознанно. Я думаю, просто не получается. Не могу что-то найти человека. Я так увлёкся дрифтом, и мне настолько нравится, что я боюсь влюбиться, чтоб не отвлекаться».
№ 4
Мария_2191   26.08.2025 - 17:10
... Так вроде бы не 18 детей, пишется об 12 мальчиках и 4 девочках, ну и отец с матерью - всего 18 членов семьи. Хотя и от этого не легче, всё равно много. читать далее>>
№ 3
Матвей Брикун   25.08.2025 - 17:40
... не завидую девушкам, когда столько пацанов почти некуда деваться, побыть одной.. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   24.08.2025 - 19:51
ё-моё 18 детей. даже не смешно. родители актера уникальные люди раз смогли справится с таким количеством. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   24.08.2025 - 19:13
А вот это реально выглядит наемного странно, когда Антон рассказывает о такой большой семье и любви в ней, а у самого даже не то чтобы ребёнка, но и супруги нет. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Антон Лапенко

