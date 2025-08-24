Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко

24 августа
2025 год

Лайфстайл >>
24 августа 2025
В рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который стартовал 19 августа в Калининграде, прошёл традиционный пикник в Зеленоградске. Замерзая от ветра и щурясь от солнца, на фоне моря бодрились перед фотографами Олеся Судзиловская, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Марина Доможирова, Роман Евдокимов, Полина Максимова, Аня Чиповская, Борис Дергачёв, Антон Филипенко и другие.

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Марина Доможирова

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Полина Максимова

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Светлана Степанковская

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Катерина Шпица

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Олеся Судзиловская с мужем

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Александра Киселёва

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Дарья Харченко

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Антон Филипенко, Илья Малаков и Борис Дергачёв

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
фото: Полина Максимова, Катерина Шпица и Аня Чиповская

фото: Анна Темерина, Максим Кашин
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Матвей Брикун   25.08.2025 - 17:42
Максимова на втором фото стоит на фоне исчезающей радуги. Ветер, море и радуга, до чего красиво. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   25.08.2025 - 14:34
Самая идеальная фотка о Доможировой) А так вообще много "живых" кадров, которое нравятся больше всяких постановочных. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Нечего ждать: «Счастлив, когда ты нет» — фильм о миллениалах в кризисном возрасте
«Взрослый сын» к отцу пришел — фильм, который учит личным границам и диалогу
«Три свадьбы и один побег»: Мама, мама, что я буду делать
Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
Пой, ласточка, пой: «Мальчик-птица» — история о поиске собственного голоса в современном мире
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКорочестиль
персоны
Софья АржаныхПавел АртемьевМихаил ВрубельБорис ДергачёвМарина ДоможироваРоман ЕвдокимовМила ЕршоваАлександра КиселеваЕгор КорешковПолина МаксимоваИлья МалаковАртём МихалковАлина НасибуллинаСвятослав РогожанАлександра РозовскаяОлег Савостюк (II)Светлана СтепанковскаяОлеся СудзиловскаяИван Твердовский (II)Ксения ТрейстерАнтон ФилипенкоДарья ХарченкоАнна Цуканова-КоттАнна ЧиповскаяКатерина Шпица

фотографии >>
Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко фотографии
Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко фотографии
Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко фотографии
Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Алексей Аптовцев
25 августа ушёл из жизни актёр Алексей Аптовцев.
Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Анна Азарова
Анна Вартаньян
Леонид Ворон
Георгий Георгиу
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Егор Свирский
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Бретт Каллен
Тодор Колев
Мелисса Маккарти
Крис Пайн
Кеке Палмер
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram