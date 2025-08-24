Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко

В рамках фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче», который стартовал
19 августа в Калининграде, прошёл традиционный пикник в Зеленоградске. Замерзая от ветра и щурясь от солнца, на фоне моря бодрились перед фотографами Олеся Судзиловская
, Мила Ершова
и Святослав Рогожан
, Марина Доможирова
, Роман Евдокимов
, Полина Максимова
, Аня Чиповская
, Борис Дергачёв
, Антон Филипенко
и другие.
фото: Марина Доможирова
фото: Полина Максимова
фото: Светлана Степанковская
фото: Катерина Шпица
фото: Олеся Судзиловская с мужем
фото: Александра Киселёва
фото: Дарья Харченко
фото: Антон Филипенко, Илья Малаков и Борис Дергачёв
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова фото: Полина Максимова, Катерина Шпица и Аня Чиповская
