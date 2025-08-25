Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова

25 августа
2025 год

Лайфстайл >>
25 августа 2025
В Калининграде завершился XIII российский кинофестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», стартовавший 19 августа. Несмотря на проливной дождь и град, церемония закрытия по традиции прошла в Центральном парке города. Ее ведущими выступили Олеся Судзиловская и Гоша Куценко, а по красной дорожке прошлись Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев, Михаил Врубель, Катерина Шпица, Светлана Степанковская, Полина Максимова и многие другие.

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Катерина Шпица с мужем

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Полина Максимова

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Марина Доможирова

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Алена Бабенко

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Светлана Степанковская

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Людмила Артемьева

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Алина Насибуллина

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Роман Евдокимов, Михаил Врубель, Аня Чиповская и Евгений Сангаджиев

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Олеся Судзиловская

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Гоша Куценко

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Борис Хлебников

Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова
фото: Егор Корешков

Полный список победителей смотрите здесь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Пикник у моря: Марина Доможирова, Полина Максимова и Антон Филипенко
Короче-2025: Любовь Толкалина, Аня Чиповская и Федор Бондарчук
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Ксения АндриановаЛюдмила АртемьеваАлёна БабенкоЖанна БекмамбетоваМихаил ВрубельМарина ДоможироваРоман ЕвдокимовМила ЕршоваЕгор КорешковГоша КуценкоПолина МаксимоваНикита МиклушовАлина НасибуллинаСвятослав РогожанЕвгений СангаджиевСветлана СтепанковскаяОлеся СудзиловскаяБорис ХлебниковАнна ЧиповскаяКатерина Шпица

фотографии >>
Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова фотографии
Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова фотографии
Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова фотографии
Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валерий Усков
24 августа ушёл из жизни режиссёр Валерий Усков.
Евгений Туренко
24 августа ушёл из жизни актёр Евгений Туренко.
Руслан Курманалиев
23 августа ушёл из жизни актёр Руслан Курманалиев.

День рождения >>

Наталья Дворецкая
Анна Здор
Ирина Короткова
Лев Лемке
Екатерина Рябова
Маргарита Терехова
Аудрис Мечисловас Хадаравичюс
Дарья Чаруша
Татьяна Яковенко
Шон Коннери
Блейк Лайвли
Тони Рамос
Александр Скарсгард
Джоэнн Уэлли
Том Холландер
Клаудия Шиффер
все родившиеся 25 августа >>

Афиша кино >>

Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
боевик, драма, научная фантастика, приключения, триллер, экранизация
Канада, США, 2023
Призрак в доспехах
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, научная фантастика, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, Великобритания, 1995
Операция «Наполеон»
боевик, триллер, экранизация
Исландия, Германия, 2023
Гризли
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке
фильм ужасов, фэнтези
Великобритания, 2024
Родственные души
драма, фэнтези
Италия, 2024
Ведьмина доска
мистика, фильм ужасов
США, 2024
Выход 8
мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 2025
Доктор Динозавров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Идентификация
боевик, драма, научная фантастика
Россия, 2025
Семейный призрак
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Тимур и его команда
истерн, молодежный фильм, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен