Короче-2025: Катерина Шпица, Роман Евдокимов и Полина Максимова

В Калининграде завершился XIII российский кинофестиваль короткометражного и дебютного кино «Короче», стартовавший
19 августа. Несмотря на проливной дождь и град, церемония закрытия по традиции прошла в Центральном парке города. Ее ведущими выступили Олеся Судзиловская
и Гоша Куценко
, а по красной дорожке прошлись Аня Чиповская
, Роман Евдокимов
, Евгений Сангаджиев
, Михаил Врубель
, Катерина Шпица
, Светлана Степанковская
, Полина Максимова
и многие другие.
фото: Катерина Шпица с мужем
фото: Полина Максимова
фото: Марина Доможирова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Алена Бабенко
фото: Светлана Степанковская
фото: Людмила Артемьева
фото: Алина Насибуллина
фото: Роман Евдокимов, Михаил Врубель, Аня Чиповская и Евгений Сангаджиев
фото: Олеся Судзиловская
фото: Гоша Куценко
фото: Борис Хлебников
Полный список победителей смотрите здесь.
