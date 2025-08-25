Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Ярославль»
Бесконечный лабиринт: Мария Андреева, Ксения Суркова и Михаил Тройник

25 августа
2025 год

25 августа 2025
23 августа в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера психологического триллера Генки Кавамура «Выход 8», снятого по мотивам одноименной японской видеоигры. По сюжету главный герой оказывается заперт в бесконечных однотипных переходах метро и вынужден следовать правилам, чтобы выбраться оттуда. Каждая ошибка отбрасывает его в начало игры. Фильм-участник Каннского кинофестиваля первыми посмотрели Михаил Тройник, Тимур Родригез и Екатерина Кабак, Ксения Суркова, Александра Власова, Анна Ещенко, Миша Гурай, Маша Андреева и многие другие.

фото: Тимур Родригез и Катя Кабак

фото: Мария Андреева с мужем

фото: Ксения Суркова

фото: Анна Ещенко

фото: Александра Власова

фото: Миша Гурай

фото: Михаил Тройник

фото: Маша Кошина

фото: Глеб Ильюша и Ангелина Никонова

Фильм «Выход 8» в прокате с 28 августа.

«Выход 8»
№ 1
Матвей Брикун   25.08.2025 - 17:38
Отличное событие! Интересно, как адаптировали японскую игру для нашего зрителя. Здорово, что фильм уже успел попасть в Канны — это сразу вызывает доверие и добавляет интереса. читать далее>>
