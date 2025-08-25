МЕНЮ
25 августа 2025
/
Бесконечный лабиринт: Мария Андреева, Ксения Суркова и Михаил Тройник
Бесконечный лабиринт: Мария Андреева, Ксения Суркова и Михаил Тройник
25 августа
2025 год
Лайфстайл
25 августа 2025
23 августа в киноцентре «Октябрь» состоялась премьера психологического триллера
Генки Кавамура
«Выход 8»
, снятого по мотивам одноименной японской видеоигры. По сюжету главный герой оказывается заперт в бесконечных однотипных переходах метро и вынужден следовать правилам, чтобы выбраться оттуда. Каждая ошибка отбрасывает его в начало игры. Фильм-участник Каннского кинофестиваля первыми посмотрели
Михаил Тройник
,
Тимур Родригез
и
Екатерина Кабак
,
Ксения Суркова
,
Александра Власова
,
Анна Ещенко
,
Миша Гурай
,
Маша Андреева
и многие другие.
фото: Тимур Родригез и Катя Кабак
фото: Мария Андреева с мужем
фото: Ксения Суркова
фото: Анна Ещенко
фото: Александра Власова
фото: Миша Гурай
фото: Михаил Тройник
фото: Маша Кошина
фото: Глеб Ильюша и Ангелина Никонова
Фильм
«Выход 8»
в прокате с 28 августа.
«Выход 8»
№ 1
Матвей Брикун
25.08.2025 - 17:38
Отличное событие! Интересно, как адаптировали японскую игру для нашего зрителя. Здорово, что фильм уже успел попасть в Канны — это сразу вызывает доверие и добавляет интереса.
